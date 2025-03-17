Подмосковные биатлонисты завоевали медаль чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Серебряную медаль завоевала команда Московской области в дисциплине «смешанная эстафета» на открытом чемпионате России по биатлону, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Сборная Подмосковья в составе Кристины Резцовой, Анастасии Халили, Дениса Иродова и Кирилла Стрельцова финишировала второй, уступив лидеру — команде из Республики Беларусь — 0,03 секунды. При этом, по регламенту соревнований, чемпионами России стала именно команда Московской области», — говорится в сообщении.Отмечается, что следующее за Подмосковьем место в турнирной таблице по итогам забега заняла команда из Свердловской области, а за ней — команда из Ямало-Ненецкого автономного округа.
Открытый чемпионат России по биатлону проводится с 10 по 17 марта в Тюмени.
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