Участниками межрегионального турнира по самбо в Мытищах стали более 400 атлетов

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Межрегиональные юношеские соревнования памяти почётного президента международной и всероссийской федерации самбо, заслуженного тренера России Михаила Тихомирова, состоялись в Мытищах, участие в турнире приняли более 400 спортсменов из семи регионов, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Соревнования проводились в мытищинском «Спорт-центре», за звание лучших сражались самбисты из 35 команд, представляющих Подмосковье, Москву, а также Ярославскую, Владимирскую, Челябинскую, Тульскую и Тверскую области», — отмечается в сообщении.Турнир организовали всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», подмосковная федерация и администрация округа Мытищи.
Помимо турнира, в «Спорт-центре» состоялось также подведение годовых итогов федерального проекта «Zа самбо».
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