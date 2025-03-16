Российский блогер Милохин выиграл второй боксерский бой подряд

Даня Милохин (Фото: Instagram* @danya_milokhin)
Российский блогер Даня Милохин одержал вторую победу в карьере на профессиональном боксёрском ринге. Информация опубликована на сайте лиги, организовавшей бой, где Милохин нокаутировал молдавского блогера Василе Жосана в четвёртом раунде.
Бой прошел в Кишиневе (весовая категория до 69 кг).
16 февраля 2024 года Милохин дебютировал в боксе, победив техническим нокаутом индийского блогера Аджмала Хана на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Тогда он вышел под гимн России и с национальным флагом.
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16 февраля 2024 года Милохин дебютировал в боксе, победив техническим нокаутом индийского блогера Аджмала Хана на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Тогда он вышел под гимн России и с национальным флагом.
«Простите, я хотел продлить бой и добить его в третьем раунде, не ожидал, что все закончится так быстро», — сказал тогда после своего победного боя Милохин.Даня Милохин является очень популярным видеоблогером, актером и музыкантом с более чем 3 миллионами подписчиков. Ему 23 года. В 2022 году Милохин принимал участие в телевизионном шоу «Ледниковый период. Снова вместе», где был партнером фигуристки Евгении Медведевой. В шоу «Правда за деньги» блогер также признался, что у него был роман с фигуристкой.
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Мария Моисеева