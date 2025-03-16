Мужество, отвага, внимание: чемпионат по каратэ прошел в подмосковной Рузе

Фото: Андрей Куприянов
Открытый чемпионат по каратэ состоялся в подмосковной Рузе. В мероприятии участвовали 300 спортсменов из разных регионов России. Подробностями с телеканалом «360» поделились участники первенства Московской области.
«Нас очень сильно учат драться. Кто нападет, того могу побить», — рассказала 9-летняя Ксения Зарипова.Ребята с легкостью разбивают своими ударами всяческие предрассудки о том, что бои — не женское дело.
Авторы материала также отметили, что каратэ является семейным видом спорта. Собеседница Ксения Зарипова оказалась на татами после брата и отца.
«Она (Ксения) стала очень дисциплинирована, потому что каратэ – это не только удары. Это большое знание приемов, названий», — добавил отец юной спортсменки, тренер Александр Зарипов.
Он подчеркнул, что у ребенка есть хватка и целеустремленность.
Видно, что родители переживают не меньше своих детей и активно болеют за них на трибунах. Отмечено, что накал страстей на соревнованиях связан с реальной возможностью получить большие титулы.
Именно отсюда спортсмены отправляются на Всероссийские турниры, представляя Подмосковье на более высоком уровне, добавил организатор первенства.
Один из участников 11-летний Станислав Рожков стал лучшим каратистом страны. Тренировки он начал в семилетнем возрасте.
«Благодаря каратэ я обрел навык выносливости и быстроты», — сказал спортсмен, добавив, что имеет мотивацию к постоянным тренировкам.
А Глеб Сериков проявил настоящее мужество, заступившись за девочку. В свои девять лет он знает, что значит быть защитником.
«В каратэ я научился мужеству, отваге и вниманию», — добавил он.
Ранее сообщалось о чемпионате России по мас-рестлингу в подмосковных Люберцах.
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