Подмосковные биатлонисты завоевали семь медалей на финальном этапе Кубка России

02 марта 2026, 10:37

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области на финальном этапе Кубка России по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Награды Подмосковью принесли Саид Каримулла Халили, Кристина Резцова и Анастасия Халили.



