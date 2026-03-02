Подмосковные биатлонисты завоевали семь медалей на финальном этапе Кубка России
Две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области на финальном этапе Кубка России по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Награды Подмосковью принесли Саид Каримулла Халили, Кристина Резцова и Анастасия Халили.
Кристина Резцова поднялась на высшую ступень пьедестала почёта по итогам гонки преследования на десять километров среди женщин и взяла две бронзовые награды на спринте на семь с половиной километров и в масс-старте на 12,5 км.«Саид Каримулла Халили завоевал золото на масс-старте на 15 километров среди мужчин, серебро в спринте на десять километров и бронзу по итогам гонки преследования на 12,5 км», — говорится в сообщении.
А Анастасия Халили стала третьей в гонке преследования на десять километров среди женщин.