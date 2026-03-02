Подмосковные волейболистки одержали пятую подряд победу в женской Суперлиге

02 марта 2026, 09:13

Видео: пресс-служба Минспорта МО

Команда «Заречье-Одинцово» победила пятый раз подряд на играх в рамках женской Суперлиги по волейболу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





На выезде волейболистки из Одинцовского округа одержали победу над московской командой «Динамо».



