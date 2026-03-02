Подмосковные волейболистки одержали пятую подряд победу в женской Суперлиге
Видео: пресс-служба Минспорта МО
Команда «Заречье-Одинцово» победила пятый раз подряд на играх в рамках женской Суперлиги по волейболу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
На выезде волейболистки из Одинцовского округа одержали победу над московской командой «Динамо».
Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице. В следующей игре, которая назначена на 4 марта, зареченки встретятся на своей площадке с командой ««Динамо-Ак Барс» из Казани, возглавляющей турнирную таблицу.«Выездная игра прошла по уже традиционному сценарию: в первой партии мы разыгрывались, а уже со второй навязали соперницам настоящую борьбу, из которой вышли с победой! Итоговый счёт – 1:3», — прокомментировал результат подмосковных спортсменок председатель Наблюдательного совета женского волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Сергей Колунов.