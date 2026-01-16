Теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA-500 в Аделаиде

16 января 2026, 16:44

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная теннисистка и восьмая ракетка мира Мирра Андреева обыграла 23-ю ракетку мирового рейтинга Диану Шнайдер в полуфинале турнира WTA-500. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.







Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Андреева оформила четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. Этот выход в финал стал для спортсменки первым с марта 2025 года, когда она выиграла престижный турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.



После матча Андреева призналась, что испытывала волнение, но осталась довольна своей игрой.



Полуфинал прошёл 16 января 2026 года в Аделаиде. В решающем матче 17 января Андреева встретится с 17-й ракеткой мира Викторией Мбоко из Канады.