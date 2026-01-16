Лыжница из Подмосковья завоевала медаль Кубка России по прыжкам с трамплина
Воспитанница областного Центра олимпийских видов спорта Ксения Каблукова завоевала бронзовую медаль VIII этапа Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Соревнования проходили в городе Нижний Тагил Свердловской области.
«Ксения Каблукова заняла третье место в дисциплине «трамплин К-90» среди женщин. На высшую ступень пьедестала почёта поднялась спортсменка из Краснодарского края, а серебряную медаль выиграла представительницы Магаданской области», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что турнир проводился в сложных погодных условиях: температура опускалась до -30ºС и старт несколько раз переносили.
