Подмосковные библиотеки открыли на летние каникулы библиолагеря

24 июня 2025, 22:12

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Библиотеки Московской области организуют для детей и подростков на время летних каникул библиолагеря. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.







«Это творческие площадки, на которых созданы условия для творческого и интеллектуального развития детей. Ребята будут общаться со сверстниками, участвовать в интерактивных программах, театрализованных постановках, литературных викторинах, мастер-классах, совершать виртуальные путешествия, ходить на экскурсии и прогулки. Летние лагеря при библиотеках принимают детей от 7 до 13 лет. Занятия проходят в первой половине дня», – отметили в ведомстве.