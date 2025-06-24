В Парке «Дулёвский» пройдёт гастрономический фестиваль «Вар-Варенье»

24 июня 2025, 20:16

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Парке культуры и отдыха «Дулёвский» в Орехово-Зуевском городском округе 5 июля проведут гастрономический фестиваль «Вар-Варенье». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.







«Фестиваль будет посвящён Дню семьи, любви и верности. Участники представят самое разное варенье из ягод и овощей. Помимо традиционного лакомства, гостям предложат варенье из роз, кабачка, тыквы, огурца и даже еловых шишек. На празднике можно будет не только попробовать вкусное лакомство, но и принять участие в его приготовлении», – отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

