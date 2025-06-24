В Парке «Дулёвский» пройдёт гастрономический фестиваль «Вар-Варенье»
В Парке культуры и отдыха «Дулёвский» в Орехово-Зуевском городском округе 5 июля проведут гастрономический фестиваль «Вар-Варенье». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Фестиваль будет посвящён Дню семьи, любви и верности. Участники представят самое разное варенье из ягод и овощей. Помимо традиционного лакомства, гостям предложат варенье из роз, кабачка, тыквы, огурца и даже еловых шишек. На празднике можно будет не только попробовать вкусное лакомство, но и принять участие в его приготовлении», – отметили в ведомстве.Впервые на фестивале проведут конкурс-выставку огородных пугал «Чудо-огородное» и конкурс букетов «Садовые радости». Участники создадут букеты из растений, используемых для варки варенья.
Традиционно пройдут «Парад бабушек» и конкурс-дефиле «Вар-вареньевых шляп», а также концертная программа «Сладкая жизнь» с участием хореографический и вокальных коллективов округа.
На фестивале будут работать сладкие тематические площадки – зоны отдыха и развлечений для маленьких гостей фестиваля с играми, танцами и сказками, праздничная выставка-ярмарка, выставка авторских работ «Город мастеров», интерактивные площадки с фотозонами и площадки с мастер-классами.
Праздник начнётся в полдень, вход будет свободным.
Как напомнили в Министерстве, фестиваль «Вар-Варенье» является призёром международных и региональных конкурсов, а также национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.