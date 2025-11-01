Подмосковные бобслеисты одержали четыре победы на первенстве России
Четыре золотые медали завоевали представители Московской области на первенстве России по бобслею среди спортсменов до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Турнир проходил в Сочи с 25 по 31 октября.
«Дважды на высшую ступень пьедестала почёта поднялась подмосковная юниорка Нина Клименко. Она стала лучшей в дисциплине «монобоб» и в соревнованиях двухместных экипажей в дуэте с разгоняющей из Орловской области», — говорится в сообщении.Ещё две золотые медали Подмосковью принёс Дамир Мацарь. Одну награду он завоевал в составе двухместного экипажа: разгоняющий также был из Орловской области. А второе золото Мацарь выиграл в дисциплине «четырёхместный экипаж» вместе со спортсменами из Краснодарского и Красноярского краёв.