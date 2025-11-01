Подмосковные бобслеисты одержали четыре победы на первенстве России

01 ноября 2025, 13:53

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые медали завоевали представители Московской области на первенстве России по бобслею среди спортсменов до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





Турнир проходил в Сочи с 25 по 31 октября.





«Дважды на высшую ступень пьедестала почёта поднялась подмосковная юниорка Нина Клименко. Она стала лучшей в дисциплине «монобоб» и в соревнованиях двухместных экипажей в дуэте с разгоняющей из Орловской области», — говорится в сообщении.