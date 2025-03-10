Спортсменки из Подмосковья завоевали 46 медалей первенства ЦФО по боксу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
23 золотые, десять серебряных и 13 бронзовых медалей завоевали представительницы Московской области на первенстве Центрального федерального округа по боксу, такой результат обеспечил подмосковной сборной первенство в командном зачёте, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Соревнования проводились среди девушек 13-14 и 15-16 лет, а также юниорок 17-19 и 19-22 лет.
Подмосковные юниорки 19-22 лет завоевали восемь золотых, одну серебряную и шесть бронзовых медалей. В частности, на высшую ступень пьедестала почёта поднялись Дарья Калачева, Алина Ветчинина, Карина Бабаназарова, Софья Блажина, Полина Спирина, Ангелина Ротань, Дарья Панова и Елизавета Семёнова. Кроме того, Карина Бабаназарова получила спецприз за лучшую технику.
В соревнования юниорок 17-19 лет представительницы Подмосковья выиграли девять золотых медалей, две серебряные и одну бронзовую.
В категории «девушки 15-16 лет» областные спортсменки получили четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые медали. А в категории «девушки 13-14 лет» — две золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды.
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Подмосковные юниорки 19-22 лет завоевали восемь золотых, одну серебряную и шесть бронзовых медалей. В частности, на высшую ступень пьедестала почёта поднялись Дарья Калачева, Алина Ветчинина, Карина Бабаназарова, Софья Блажина, Полина Спирина, Ангелина Ротань, Дарья Панова и Елизавета Семёнова. Кроме того, Карина Бабаназарова получила спецприз за лучшую технику.
В соревнования юниорок 17-19 лет представительницы Подмосковья выиграли девять золотых медалей, две серебряные и одну бронзовую.
В категории «девушки 15-16 лет» областные спортсменки получили четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые медали. А в категории «девушки 13-14 лет» — две золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды.
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Лев Каштанов