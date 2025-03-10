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«Будет зрелищнее»: Тренер Торосян поделился ожиданиями от реванша между Акалаевым и Перейрой

Тренер Торосян: Реванш Акалаева и Перейры должен быть зрелищнее
Фото: istockphoto/maria zheleznova

Фото: istockphoto/maria zheleznova

Матч-реванш между между чемпионом UFC в полутяжелом весе Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой вполне может оказаться зрелищнее, чем их предыдущий поединок. Такое мнение высказал известный российский тренер Сергей Торосян.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru он поделился впечатлениями от прошедшего титульного боя, а также дал прогноз относительно возможного реванша, который бразилец наверняка потребует.

«Более чем уверен, что реванш может быть зрелищнее. Анкалаев понял, что перевести Перейру в партер не так легко, как он планировал», — сказал специалист.

Он отметил физическую мощь и выносливость бразильского спортсмена, а также его умение защищаться от проходов в ноги и переводов в борьбу, в которой Акалаев особенно силён.

«Думаю, Магомеду нужно провести работу над ошибками и по-новому подойти к этом противостоянию», — заключил Сергей Торосян.

Напомним, бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры продлился все пять раундов и завершился победой российского бойца. Все пять судей единогласно отдали ему пальму первенства.

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#тренер
Тренер Торосян: Только третий бой Бивола и Бетербиева покажет, кто из них настоящий чемпион
Тренер Торосян: Третий бой Бивола и Бетербиева выявит сильнейшего из них
10 марта 2025, 14:36

Фото: istockphoto/Nastco

Дмитрий Бивол убедительно победил Артура Бетербиева в матче-реванше, состоявшемся недавно. Третий поединок между этими достойными друг друга соперниками покажет, кто из них является истинным чемпионом.
Об этом в эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru заявил известный российский тренер Сергей Торосян. Он высоко оценил качество их последнего боя, прошедшего 22 февраля на арене Venue Riyadh Season в Эр-Рияде в присутствии шести тысяч зрителей.

«Очень хороший и крепкий бой. Понравились раунды с третьего по пятый в исполнении Бетербиева, где он шел за нокаутом. Со стороны Бивола впечатлило то, как он перехватывал инициативу, дорабатывал, где нужно, в плане набора баллов», — сказал специалист.

Он отметил, что к судьям особых вопросов нет. Разве что вызывает недоумение решение одного из арбитров, который посчитал бой ничейным. В любом случае, только третий поединок, в котором ударная мощь Артура вновь столкнётся с техникой и скоростью Дмитрия, определит, кто из двух боксёров является истинным чемпионом, заключил Сергей Торосян.

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#тренер
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#интервью
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Овечкин забил гол и сократил отставание от рекорда Гретцки до восьми шайб
10 марта 2025, 01:52

Фото: iStock/vchal

Российский хоккеист Александр Овечкин забросил 886-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от рекорда канадского форварда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» отличился в матче с «Сиэтлом». Теперь Овечкину остается забросить восемь шайб, чтобы повторить рекорд Гретцки. Последнему принадлежит рекорд по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. За свою карьеру канадец смог забить 894 гола.

До конца чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» остается сыграть 18 матчей. Сейчас команда занимает первое место в восточной конференции с 92 очками в 64 играх.

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#нхл
#хоккей
#александр овечкин
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Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев победил аргентинца Ромеро
Батыргазиев одержал 12-ю победу подряд и защитил титулы чемпиона WBA и IBA
08 марта 2025, 01:31

Альберт Батыргазиев (Фото: Instagram* @alba_boxing)

Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев сохранил титулы временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной ассоциации бокса (IBA) во втором полулегком весе, одержав победу над аргентинцем Нери Ромеро в Москве. Об этом пишет РИА Новости-Спорт.
Поединок, продлившийся все 12 раундов, завершился единогласным решением судей в пользу 26-летнего россиянина.

Батыргазиев, имеющий 12 побед без поражений на профессиональном ринге, ранее завоевал олимпийское золото в Токио (в весе до 57 кг), а в июле 2024 года стал временным чемпионом мира во втором полулегком весе по версии WBA, победив ирландца Джоно Кэрролла в Серпухове.

Ранее сообщалось, что официальный аккаунт «Вашингтон Кэпиталз» выложил в соцсети X видео, где капитан Александр Овечкин и его команда бурно радуются его 885-й шайбе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Овечкин забил гол на 51-й минуте в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», который «Вашингтон» выиграл со счетом 3:2 в овертайме.

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Караев о возможном переходе Гасанова в UFC: «Смотрим, есть ли перспективы»
Караев заявил, что сейчас рассматриваются перспективы Гасанова в UFC
07 марта 2025, 16:15

Фото: istockphoto/Kalawin

Менеджер чемпиона АСА Магомедрасула Гасанова Хаджимурад Караев заявил в беседе с порталом MMA.Metaratings.ru, что в настоящее время рассматриваются перспективы подписания контракта с UFC.
«Смотрим, какое предложение может сделать нам лига АСА, есть ли у Гасанова перспективы подписания в UFC. Гасанов сам не сделал никаких заявлений, потому что он понимает, что может произойти всякое. Он всегда был честен со всеми, с кем он изначально начал работать», — прокомментировал собеседник.
Караев заключил, что на днях в Грозном будут выслушаны предложения АСА, которая является для Гасанова родной лигой.

Ранее эксперт спрогнозировал, кто, по его мнению, победит в бою 9 марта, который пройдет в рамках турнира UFC 313.

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Нападающий «Краснодара» высказался о возможности команды провести серию побед
Са: верю, что весной у «Краснодара» будет еще одна серия побед
07 марта 2025, 13:06

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бомбардир «Краснодара» из Бразилии Виктор Са надеется, что весной игра «быков» улучшится, несмотря на неудачную серию в российском чемпионате. Об этом игрок высказался в беседе с Metaratings.ru.
«Иногда такое происходит. Мы играли против очень сильных команд и допустили некоторые ошибки. Я верю в то, что после паузы у нас получится показать ещё одну победную серию», — прокомментировал собеседник.
Нападающий подчеркнул, что не может сказать, что расстроен или недоволен собственной игрой, но, по его словам, есть моменты, требующие доработки.

«Мне нужно забивать как можно больше голов и отдавать передачи, чтобы помогать команде побеждать», — добавил Са.
У «Краснодара» сейчас 40 баллов, он уступает «Спартаку» и «Зениту» в плане дополнительных показателей.

Ранее сообщалось, куда вызвали выступающих в РПЛ Тикнизяна, Севикяна и Иву.

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