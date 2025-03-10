«Будет зрелищнее»: Тренер Торосян поделился ожиданиями от реванша между Акалаевым и Перейрой

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Матч-реванш между между чемпионом UFC в полутяжелом весе Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой вполне может оказаться зрелищнее, чем их предыдущий поединок. Такое мнение высказал известный российский тренер Сергей Торосян.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru он поделился впечатлениями от прошедшего титульного боя, а также дал прогноз относительно возможного реванша, который бразилец наверняка потребует.
Напомним, бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры продлился все пять раундов и завершился победой российского бойца. Все пять судей единогласно отдали ему пальму первенства.
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«Более чем уверен, что реванш может быть зрелищнее. Анкалаев понял, что перевести Перейру в партер не так легко, как он планировал», — сказал специалист.Он отметил физическую мощь и выносливость бразильского спортсмена, а также его умение защищаться от проходов в ноги и переводов в борьбу, в которой Акалаев особенно силён.
«Думаю, Магомеду нужно провести работу над ошибками и по-новому подойти к этом противостоянию», — заключил Сергей Торосян.
Напомним, бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры продлился все пять раундов и завершился победой российского бойца. Все пять судей единогласно отдали ему пальму первенства.
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Александр Бойцов