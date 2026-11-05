Подмосковные бобслеисты взяли уже три медали Кубка России в Сочи

05 ноября 2026, 21:34

оригинал Фото: Федерация бобслея МО

Подмосковные бобслеисты завоевали золотую и две бронзовые медали на Кубке России по бобслею и скелетону в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.





Золото в соревнованиях двухместных экипажей среди мужчин взяли Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев. Бронзовая награда досталась Степану Дубинко и Владиславу Скулину.

«Бронза в соревнованиях монобобов среди женщин – на счету Снежаны Трофимец. Для спортсменки это первая награда в качестве пилота. Несмотря на плохую погоду и 10-ю стартовую позицию, Снежана смогла показать второе время во второй попытке и по сумме двух заездов подняться на третью ступень пьедестала», – рассказали в министерстве.