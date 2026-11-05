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Подмосковный борец Аверин взял золото и серебро Абсолютного чемпионата России

оригинал Фото: пресс-служба ЦСП ОВС

Анатолий Аверин из Московской области завоевал золотую и серебряную медали на Абсолютном чемпионате России по греко-римской борьбе. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.



Подмосковный спортсмен одержал победу в весовой категории до 97 килограммов. В абсолютной весовой категории он завоевал серебро.

Как рассказали в ведомстве, Аверин представляет областной Центр олимпийских видов спорта. Абсолютный чемпионат России по греко-римской борьбе проходил в Воронеже.

Лора Луганская

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