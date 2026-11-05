Подмосковные боксёры взяли четыре медали всероссийских соревнований в Калининграде

05 ноября 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Боксёры из Московской области завоевали две серебряные и две бронзовые награды на Всероссийских соревнованиях «Янтарные перчатки». Турнир был посвящён памяти заслуженного тренера России Виктора Рубова ипрошёл в Калининграде, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.







Серебро досталось Даниилу Фёдорову из Одинцова. Он выступал в соревнованиях юниоров 17-18 лет в весовой категории до 54 килограммов. Ещё одна серебряная медаль – на счету Владимира Голубенко из Подольска в состязаниях юношей 15-16 лет в категории до 63 килограммов.



Бронзу у юниоров 17-18 лет взяли спортсмены из Королёва – Спартак Петросян в категории до 48 килограммов и Анвар Джалбуров в весе до 54 килограммов.



Все боксёры представляют областную спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам.



Всероссийские соревнования «Янтарные перчатки» собрали 138 боксёров из 20 регионов страны.