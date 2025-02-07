Осипов оценил вероятность матча против сборной России в 2025 году

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Президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов считает, что возможный матч с российской сборной в «Лужниках» мог бы вызвать аншлаг. Своим мнением он поделился в разговоре с Metaratings.ru.
«Не исключаю вариант тех же «Лужников», это было бы здорово, попробовать сделать 50 тысяч, а может быть и аншлаг, почему нет. Если на наши матчи ходят по 30 тысяч зрителей, то на сборной эта цифра может быть в два раза больше», — прокомментировал собеседник.Осипов считает себя оптимистом, поэтому, по его словам, оставляет вероятность любого мероприятия. Он подчеркнул, что все делается для того, чтобы порадовать болельщиков.
Ранее был назван лучший бразилец «Спартака» по версии футболиста Егора Титова.
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