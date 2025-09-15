Подмосковные боксеры завоевали три медали на турнире «Кубок Даурия»

Спортсмены из Подмосковья успешно выступили на II международном турнире по боксу «Евразийский кубок «Даурия» среди юниоров 17–18 лет. В активе команды одно золото и два серебра, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Победителем в весовой категории до 48 кг стал Владимир Орлов из Королёва, который по итогам турнира выполнил норматив мастера спорта России. Серебряные награды завоевали Арсений Жильцов из Подольска (54 кг) и Ян Богданов из Чехова (90 кг).
Соревнования прошли в Чите с 8 по 13 сентября на арене «Мегаполис-Спорт». В них приняли участие 150 боксёров из 19 стран, включая Россию, Кубу, Белоруссию, Бразилию, Казахстан и Китай. Турнир проводится в рамках государственной программы «Спорт России».