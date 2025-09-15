Подмосковные боксеры завоевали три медали на турнире «Кубок Даурия»

15 сентября 2025, 16:06

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Подмосковья успешно выступили на II международном турнире по боксу «Евразийский кубок «Даурия» среди юниоров 17–18 лет. В активе команды одно золото и два серебра, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.