«Заречье-Одинцово» вышло в финал Кубка Победы по волейболу

15 сентября 2025, 15:56

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» пробился в решающую стадию Кубка Победы.На групповом этапе команда провела шесть матчей и одержала четыре победы, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.





По итогам двух туров подмосковные волейболистки набрали 11 очков и заняли второе место в группе Б, уступив первенство казанскому «Динамо-Ак Барс» только по дополнительным показателям.





«В рамках первой стадии мы выиграли три игры из трёх, выполнили максимальную задачу. На домашнем, втором, туре выиграли всего одну игру. Были проблемы в составе, много выбывших, ну и где-то что-то не получилось. Это, конечно, не снимает с нас ответственности. Тем не менее мы выполнили главную задачу — попали в финальную часть турнира», — отметила игрок команды Алина Богданова.



В полуфинале турнира «Заречье-Одинцово» сыграет с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга. В другой паре встретятся «Динамо-Ак Барс» и московское «Динамо». Матчи состоятся 26 сентября, финал – 28 сентября.

​ Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

«Групповой этап для нас сложился положительно. Мы вышли в следующую стадию. Перед финалом четырёх у нас есть время, чтобы вернуть в основной состав тех игроков, которых нам не хватало. Есть ещё неделя тренировок, чтобы подготовиться к финальному этапу. Уже проделана хорошая работа. Хочется, конечно, победить», — сказал старший тренер Алексей Гатин .

На Кубке Победы подмосковный клуб выступает в обновлённой форме: к традиционным зелёно-чёрно-белым цветам добавлен розовый оттенок и цветочные орнаменты в русском стиле. Соревнования проходят в рамках программы «Спорт России».

