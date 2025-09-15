«Заречье-Одинцово» вышло в финал Кубка Победы по волейболу
Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» пробился в решающую стадию Кубка Победы.На групповом этапе команда провела шесть матчей и одержала четыре победы, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«В рамках первой стадии мы выиграли три игры из трёх, выполнили максимальную задачу. На домашнем, втором, туре выиграли всего одну игру. Были проблемы в составе, много выбывших, ну и где-то что-то не получилось. Это, конечно, не снимает с нас ответственности. Тем не менее мы выполнили главную задачу — попали в финальную часть турнира», — отметила игрок команды Алина Богданова. «Групповой этап для нас сложился положительно. Мы вышли в следующую стадию. Перед финалом четырёх у нас есть время, чтобы вернуть в основной состав тех игроков, которых нам не хватало. Есть ещё неделя тренировок, чтобы подготовиться к финальному этапу. Уже проделана хорошая работа. Хочется, конечно, победить», — сказал старший тренер Алексей Гатин .