Подмосковные наездницы взяли награды всероссийских турниров по конному спорту

15 сентября 2025, 15:44

оригинал Яна Белякова (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали наездницы из Московской области на первенстве и чемпионате России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.





На первенстве страны золотую медаль завоевала Яна Белякова из Красногорска.



