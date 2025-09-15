Подмосковные наездницы взяли награды всероссийских турниров по конному спорту
Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали наездницы из Московской области на первенстве и чемпионате России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
На первенстве страны золотую медаль завоевала Яна Белякова из Красногорска.
Ещё одно золото первенства завоевала сборная Московской области, за которую выступали Яна Белякова, Софья Седакова из Подольска и Варвара Бушуева из красногорского посёлка Отрадное.«Подмосковная спортсменка набрала 72,420 баллов. Свою ближайшую преследовательницу из Санкт-Петербурга она опередила на 0,215 балла», — говорится в сообщении.
Кроме того, Дарья Селиваненко из Солнечногорска поднялась на третью ступень пьедестала почёта на чемпионате России по итогам соревнований в дисциплине «троеборье».