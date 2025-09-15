Подмосковные спасатели сняли с дерева котёнка Чижика и вернули хозяйке
Работники Мособлпожспаса пришли на помощь оказавшемуся в беде котёнку. ЧП произошло в посёлке Микулино муниципального округа Лотошино, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
«Пушистый малыш по имени Чижик отправился на прогулку с хозяйкой, но, услышав неожиданный шум, в панике забрался на дерево. Маленький герой оказался на высоте пяти метров, не в силах спуститься сам. Всю ночь он провёл, прижавшись к стволу дерева, а хозяйка не находила себе места от беспокойства», – рассказали в пресс-службе.
На помощь пришли работники отдельного поста 205-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса. Они развернули трёхколенную лестницу и осторожно сняли с дерева испуганного котёнка. В итоге Чижик вернулся в руки заботливой хозяйки.