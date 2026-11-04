«Русский Халк» из Люберец показал подготовку к мировому рекорду

04 ноября 2026, 16:57

Спортсмен-экстремал Сергей Агаджанян из Люберец, известный как Русский Халк, в День народного единства приступил к подготовке к новому рекорду. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».

Фото: Наталья Лымарь

Фото: Наталья Лымарь

По словам атлета, «Экстремальная эстафета» пройдет в Ессентуках и будет включать семь этапов. В рамках испытания мужчина будет тянуть автобусы, поднимать гири и штангу, а также выполнять цирковые номера с грелками.Агаджанян занимает пост заместителя председателя федерации силового экстрима России. Он отметил, что в его команде много спортсменов разных национальностей, и они всегда едины в стремлении принести победу своему городскому округу, региону и стране.Тренироваться к соревнованию Русскому Халку помогал спортсмен и тренер-бодибилдер Алан Алиев. По его словам, День народного единства — праздник для всей страны, и он означает, что каждая нация и каждый человек должны быть дружными и сплоченными.Во время занятия Агаджанян показал, как выполняет элементы будущего рекорда. Он поднимал штангу, надул грелку, сломал стальные стержни и буры. В завершение атлеты поздравили всех с праздником и выразили уверенность, что российские спортсмены порадуют результатами на соревнованиях.