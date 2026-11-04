Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства
Губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с праздником, поблагодарил их за вклад в развитие региона и вручил государственные и областные награды. Их получили многодетные родители, герои СВО, представители здравоохранения, образования, строительства, лесного хозяйства, духовенства, культуры и спорта.
В числе награжденных — сразу две многодетные семьи. Орден «Родительская слава» вручен супругам Зубрий, у которых восемь детей. Нина — домохозяйка, Илья служит в храме, работает в школе-пансионе и руководит образовательными проектами, связанными с сохранением культурного наследия и трудовым воспитанием. Их старшие дети окончили вузы и выбрали разные профессии — например, врач-офтальмолог, горный инженер, педагог. Семья также увлекается альпинизмом: Илья вместе с сыновьями покорил Эльбрус, Казбек и Демавенд.
«Хочу вас поздравить, поблагодарить за добрые дела для нашего Подмосковья, нашей страны, за ваше трудолюбие, самоотдачу, за тот достойный пример, который вы показываете окружающим. Мы высоко ценим достижения в самых разных отраслях, будь то экономика, промышленность, медицинская помощь или подготовка кадров. Благодаря усилиям и энергии таких людей, как вы, Подмосковье уверенно развивается, сохраняет лидерство по многим направлениям. Как сказал наш президент, на всех переломных этапах единство народа всегда было ключевой составляющей. Отдельная благодарность нашим медикам. Мы строим современные поликлиники, стационары, внедряем передовые цифровые сервисы, новейшее оборудование, но сердце медицины — это врачи, медсестры, те, кто спасает, лечит. Хочу сказать слова признательности и в адрес героев — бойцов на линии боевого соприкосновения. Особая гордость Подмосковья — наши большие дружные семьи, где закладывается любовь к близким, уважение и ответственность за родную землю», — сказал Воробьев.
Художник Фёдор Помелов удостоен медали «За труды в культуре и искусстве». Он работает в самых разных жанрах — от пейзажа до индустриальной тематики. В 2019 году к юбилею родного края представил экспозицию «Мой Серпухов», в которую вошло 100 работ. Фёдор Помелов регулярно участвует в международных, всероссийских и региональных выставках, его картины хранятся более чем в 50 музеях.
А Марина и Максим Лукичевы из Балашихи получили медаль ордена «Родительская слава». У них четверо сыновей. Интересно, что каждому из них они дали имя, начинающееся на букву «М» — Матвей, Мирон, Марк и Михаил. Глава семейства более 25 лет служит в органах внутренних дел — участвовал в подготовке полицейских отрядов для охраны порядка на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и на чемпионате мира по футболу в 2018-м. Марина по образованию лингвист и журналист, работала в школе, а сейчас полностью посвящает себя семье и воспитанию детей.
Орденом «За заслуги перед Московской областью» III степени отмечен Игорь Акинфеев — заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион страны, многолетний капитан и вратарь ЦСКА. Он активно помогает развивать детский спорт в Подмосковье: с 2018-го проводит турнир, в котором участвуют команды из лучших футбольных школ России и других стран. А в следующем году при поддержке области в Реутове завершится реконструкция спорткомплекса «Старт», где разместится Академия вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова.
Орден Мужества вручен Артёму Чурилову, который проявил храбрость и отвагу в ходе специальной военной операции. Вернувшись домой, герой продолжил работать на благо жителей: прошёл обучение по программе «Герои Подмосковья», а летом возглавил отделение Ассоциации ветеранов СВО в Чехове.
Сергею Фролову присвоено звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Московской области». Под его руководством в Луховицком лесничестве системно восстанавливают и сохраняют леса. Сергей также занимается экологическим просвещением — при его участии в округе открыли 8 школьных лесничеств, где дети знакомятся с лесным хозяйством и учатся бережно относиться к природе.
Главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова удостоена высшей награды региона — звания «Почетный гражданин Московской области». Ежегодно в медучреждении появляется на свет около 6 тыс. детей, а медицинскую помощь получают свыше 1,2 млн жительниц Подмосковья. Здесь выхаживают младенцев, рожденных всего на 6-м месяце беременности, а также с экстремально низкой массой тела. Под руководством Тамары Белоусовой в центре разработаны уникальные технологии диагностики и лечения осложнений беременности, проводятся сложнейшие операции, которые сохраняют репродуктивное здоровье пациенток.