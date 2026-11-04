Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства

04 ноября 2026, 11:50

оригинал Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

Губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с праздником, поблагодарил их за вклад в развитие региона и вручил государственные и областные награды. Их получили многодетные родители, герои СВО, представители здравоохранения, образования, строительства, лесного хозяйства, духовенства, культуры и спорта.





В числе награжденных — сразу две многодетные семьи. Орден «Родительская слава» вручен супругам Зубрий, у которых восемь детей. Нина — домохозяйка, Илья служит в храме, работает в школе-пансионе и руководит образовательными проектами, связанными с сохранением культурного наследия и трудовым воспитанием. Их старшие дети окончили вузы и выбрали разные профессии — например, врач-офтальмолог, горный инженер, педагог. Семья также увлекается альпинизмом: Илья вместе с сыновьями покорил Эльбрус, Казбек и Демавенд.





«Хочу вас поздравить, поблагодарить за добрые дела для нашего Подмосковья, нашей страны, за ваше трудолюбие, самоотдачу, за тот достойный пример, который вы показываете окружающим. Мы высоко ценим достижения в самых разных отраслях, будь то экономика, промышленность, медицинская помощь или подготовка кадров. Благодаря усилиям и энергии таких людей, как вы, Подмосковье уверенно развивается, сохраняет лидерство по многим направлениям. Как сказал наш президент, на всех переломных этапах единство народа всегда было ключевой составляющей. Отдельная благодарность нашим медикам. Мы строим современные поликлиники, стационары, внедряем передовые цифровые сервисы, новейшее оборудование, но сердце медицины — это врачи, медсестры, те, кто спасает, лечит. Хочу сказать слова признательности и в адрес героев — бойцов на линии боевого соприкосновения. Особая гордость Подмосковья — наши большие дружные семьи, где закладывается любовь к близким, уважение и ответственность за родную землю», — сказал Воробьев.

Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)