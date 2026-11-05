Подмосковная молодёжь приняла участие в праздновании Дня народного единства
4 ноября в России отметили День народного единства. По всей стране провели Всероссийскую акцию «Россия – семья семей», в которой участвовала в том числе подмосковная молодёжь. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
По всему региону прошли концерты и фестивали, мастер-классы по народным промыслам, фотовыставки, акция «Ночь искусств», просветительские лекции. Всего 420 мероприятий собрали более 68 000 человек.
Порядка 300 человек приняли участие в праздничном мероприятии «Сплотимся по-русски!» в ДК «Октябрь» в Дубне. Гостей ждали творческие мастер-классы, знакомство с народными ремёслами, русской кухней и национальным костюмом, ярмарка изделий ручной работы и концертная программа.
Областной открытый фестиваль-конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Купно за едино» состоялся в Центре досуга «Победа» в Зарайске. Он собрал около 500 молодых исполнителей и зрителей.
Хороводы и традиционные народные игры для всех желающих организовали волонтёры Подмосковья в парке «Пехорка» в Балашихе.
На стадионах и в спортзалах шла не менее яркая программа. В Балашихе жители встретились за теннисными столами, в Коломне на лёд вышли юные конькобежцы. В Раменском сразились футбольные команды колледжей.
Исторический марафон «Сила в единстве, история в нас» провели в Молодёжном центре в Ступине.
Подмосковье также присоединилось к всероссийской хоровой акции, посвященной Дню народного единства и Году единства народов России. Народный коллектив «Ансамбль народной песни МАЕСТАТ» из Восхода исполнил песню «От Волги и до Енисея» у знакового для Московской области места – Воскресенского Новоиерусалимского монастыря.
Старая русская традиция печь пироги легла в основу всероссийской акции «Пирог на четвёртое». Семьи вместе готовили, угощали близких и делились рецептами в соцсетях.
С 3 по 12 ноября проходит «Большой этнографический диктант» – XI Международная просветительская акция, которую проводит Федеральное агентство по делам национальностей. Диктант знакомит с культурой народов России. Участники отвечают на 30 тестовых заданий за 45 минут и могут набрать до 100 баллов.
Чтобы принять участие в диктанте, нужно выбрать площадку в своем регионе на сайте акции. Итоги подведут 12 декабря, в День Конституции России.
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