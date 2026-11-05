Подмосковная молодёжь приняла участие в праздновании Дня народного единства

05 ноября 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

4 ноября в России отметили День народного единства. По всей стране провели Всероссийскую акцию «Россия – семья семей», в которой участвовала в том числе подмосковная молодёжь. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.