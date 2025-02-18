«Альварес сильно рискует»: Дрозд сомневается в победе мексиканца в бою с Кроуфордом

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Проведение боя с американским боксёром Теренсом Кроуфордом является неоправданным риском мексиканца Сауля «Канело» Альвареса. Такое мнение высказал экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru он сравнил предстоящий поединок с боем Альвареса против Дмитрия Бивола, сражаясь с которым мексиканец также рисковал и предсказуемо проиграл, хотя на тот момент трижды был признан лучшим боксёром года вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (c 2019 по 2022 год).
Дрозд также считает американца более интересным в этом противостоянии и с большой долей уверенности называет именно Кроуфорда победителем в предстоящем бою.
Кроуфорд и Альварес намерены провести бой в сентябре 2025 года. На счету 34-летнего Канело 62 победы (39 нокаутом), два поражения и две ничьи. В активе американца 23 победы (девять нокаутом) и ни одного поражения.
Справка: прозвище «Канело» является сокращённым вариантом от испанского слова canelito («корица»). Боксёр получил его в 15-летнем возрасте, когда перешёл в профессионалы. Причиной стала его необычная для мексиканца внешность. Из-за рыжих волос и обилия веснушек Альварес выглядел так, будто его посыпали корицей.
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«Альварес рискует. Кроуфорда нельзя сравнить с Биволом по габаритам. И удар у Сауля намного сильнее. Но с точки зрения техники, скорости и понимания бокса, я не то, чтобы не вижу шансов… Но это будет очень конкурентный поединок», — сказал знаменитый российский чемпион.
Дрозд также считает американца более интересным в этом противостоянии и с большой долей уверенности называет именно Кроуфорда победителем в предстоящем бою.
«С точностью говорю, что у Сауля будут проблемы», — заключил собеседник издания.
Кроуфорд и Альварес намерены провести бой в сентябре 2025 года. На счету 34-летнего Канело 62 победы (39 нокаутом), два поражения и две ничьи. В активе американца 23 победы (девять нокаутом) и ни одного поражения.
Справка: прозвище «Канело» является сокращённым вариантом от испанского слова canelito («корица»). Боксёр получил его в 15-летнем возрасте, когда перешёл в профессионалы. Причиной стала его необычная для мексиканца внешность. Из-за рыжих волос и обилия веснушек Альварес выглядел так, будто его посыпали корицей.
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Александр Бойцов