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«Альварес сильно рискует»: Дрозд сомневается в победе мексиканца в бою с Кроуфордом

Григорий Дрозд не считает Альвареса фаворитом в бою с Теренсом Кроуфордом
Фото: istockphoto/Nastco

Фото: istockphoto/Nastco

Проведение боя с американским боксёром Теренсом Кроуфордом является неоправданным риском мексиканца Сауля «Канело» Альвареса. Такое мнение высказал экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru он сравнил предстоящий поединок с боем Альвареса против Дмитрия Бивола, сражаясь с которым мексиканец также рисковал и предсказуемо проиграл, хотя на тот момент трижды был признан лучшим боксёром года вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (c 2019 по 2022 год).

«Альварес рискует. Кроуфорда нельзя сравнить с Биволом по габаритам. И удар у Сауля намного сильнее. Но с точки зрения техники, скорости и понимания бокса, я не то, чтобы не вижу шансов… Но это будет очень конкурентный поединок», — сказал знаменитый российский чемпион.

Дрозд также считает американца более интересным в этом противостоянии и с большой долей уверенности называет именно Кроуфорда победителем в предстоящем бою.

«С точностью говорю, что у Сауля будут проблемы», — заключил собеседник издания.

Кроуфорд и Альварес намерены провести бой в сентябре 2025 года. На счету 34-летнего Канело 62 победы (39 нокаутом), два поражения и две ничьи. В активе американца 23 победы (девять нокаутом) и ни одного поражения.

Справка: прозвище «Канело» является сокращённым вариантом от испанского слова canelito («корица»). Боксёр получил его в 15-летнем возрасте, когда перешёл в профессионалы. Причиной стала его необычная для мексиканца внешность. Из-за рыжих волос и обилия веснушек Альварес выглядел так, будто его посыпали корицей.

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Абаев раскрыл, от кого зависит исход чемпионской гонки в РПЛ
Абаев: исход чемпионской гонки в РПЛ зависит от «Зенита»
20 февраля 2025, 12:43

Фото: istockphoto/Rost-9D

Исход чемпионства в Российской Премьер-Лиге зависит от петербургского «Зенита», поскольку у него самый сильный состав. Об этом порталу Metaratings.ru рассказал экс-вратарь нескольких российских клубов Илья Абаев.
«Зенит» определённо является лидером РПЛ. Эта команда отлично укомплектована. «Спартак» пытается усилиться и приблизиться к нему. Футболисты «Зенита» серьёзно относятся не только к играм с лидерами, но и с аутсайдерами. Так что проблем с мотивацией у них нет. У «Зенита» самый сильный состав, исход чемпионской гонки зависит от него. У Семака больше шансов победу в этом сезоне, чем у его конкурентов», — прокомментировал собеседник.
«Зенит» находится на втором месте турнирной таблицы РПЛ, по итогам 18 туров команда набрала 39 очков, как и «быки» из «Краснодара», однако уступает им в дополнительных показателях.

Ранее стало известно, о чем не смогли договориться «Родина» и «Спартак».

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«Родина» и «Спартак» не договорились по Коледину
«Родина» продлила аренду Рядно у ЦСКА вместо перехода Коледина
20 февраля 2025, 12:28

Фото: istockphoto/Rost-9D

«Родина» и «Спартак» не смогли договориться о переходе правого защитника «красно-белых» Юрия Коледина. Как уточняет Metaratings.ru, 20-летний игрок молодежной сборной России взаимодействовал с «Родиной» на турецком сборе.
Возможно, Коледина арендует другой клуб. Не исключено, что он будет из Российской Премьер-Лиги.

При этом «Родина» продлила аренду Михаила Рядно, выступающего в российской молодежке. Рядно — левый защитник ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Брага» из Португалии договариваются о трансфере футболиста-хавбека Родриго Саласара.

По оценкам экспертов, его стоимость на рынке равна 16 миллионам евро. В настоящее время «Брага» консультируется с банком о возможности получения средств.

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#россия
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«Отпустило после трех массажей»: Зайнуков о тренировках с Нурмагомедовым
Зайнуков рассказал о тренировках с Нурмагомедовым
20 февраля 2025, 12:08

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Бойцу Магомеду Зайнукову помогли массажные сеансы после тренировок с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом пишет портал MMA.Metaratings.ru.
«Когда Хабиба Нурмагомедова не бывает в зале, тренировки немного другие. С ним на тренировках много борьбы. Я с ним боролся два месяца, недавно шею отпустило. После трех массажей на шею», — сказал Зайнуков.
Бойца ожидает бой с Шахмаром Садыговым в турнире UAE Warriors 58. Послужной список Зайнукова насчитывает шесть побед без поражений. Садыгова — пять побед без поражений.

Ранее стало известно о реванше Кокоша с Мамедовым. Предстоящее событие уже назвали главным в рамках турнира «Осьминог-5».

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«Брага» уточняет возможность получения средств от «Спартака» за Саласара
20 февраля 2025, 11:39

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Португальской «Браге» нравится финансовое предложение «Спартака» за покупку игрока-хавбека Родриго Саласара. Как пишет портал Metaratings.ru, футболисту из Уругвая 25 лет.
Сейчас португальский клуб получает соответствующее разрешение от федерации за переход Саласара к «Спартаку». Кроме того, «Брага» хочет заручиться финансовыми гарантиями от банка Португалии, что платеж поступит. При этом известно, что переговоры представителей команд еще идут.

Саласар играет за «Брагу» с июля 2023 года. У него 14 мячей с 18 передачами в 70 играх. По оценке портала Transfermarkt, игрок стоит на рынке 16 миллионов евро.

Ранее стало известно, где предложили сыграть российской и американской сборным.

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#мир
#россия
#футбол
#португалия
#новости
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Норвежский шахматист Магнус Карлсен выставил на аукцион «скандальные джинсы»
Шахматист Карлсен выставил на аукцион джинсы, которые в декабре вызвали скандал с FIDE
20 февраля 2025, 01:28

Магнус Карлсен в «запретных джинсах» (Фото: скриншот фото продажи товара на eBay)

Норвежский шахматист Магнус Карлсен выставил на аукцион джинсы, из-за которых был дисквалифицирован на чемпионате мира по рапиду. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети X.
Сумма, за которую будут проданы «запретные/запрещенные джинсы», будет направлена на благотворительность, указал Карлсен. На данный момент цена, не включающая в себя транспортировку товара, составляет US $7,600.00, т.е. около 681 000 рублей.

Идею аукциона ранее поддержал глава Федерации шахмат России Андрей Филатов.

«Я выставляю свои джинсы на аукцион. Никогда не думал, что напишу такое. Но вот мы здесь», — шутливо написал Карлсен.

Фото: скриншот соцсети X Карлсена, где тот рекламирует «запретные джинсы»

Скандальный инцидент произошел в 2024 году: Карлсен отказался сменить джинсы на классические брюки, нарушив дресс-код FIDE.

«Я крайне устал от ФИДЕ. Хватит. Больше не хочу иметь с ними ничего общего», — заявил Карлсен после своей дисквалификации.
После его заявления о бойкоте турниров организации президент FIDE Аркадий Дворкович смягчил правила для чемпионата по блицу, где норвежец позже разделил победу с россиянином Яном Непомнящим.

Карлсен уличил Дворковича во лжи и призвал его оставить пост президента ФИДЕ
Карлсен уличил Дворковича во лжи и призвал его оставить пост президента ФИДЕ
Карлсен — 16-й чемпион мира по классическим шахматам и лидер мирового рейтинга. В 2022 году он отказался защищать титул в матче против Непомнящего, но остается пятикратным чемпионом мира по рапиду и восьмикратным — по блицу.

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