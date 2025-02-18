«Был ажиотаж и интерес»: Директор «Балтики» Измайлов рассказал об игре со сборной КНДР

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На сборах во время зимней паузы, которые калининградская «Балтика» проводила в Турции, команда провела настоящий, хотя и товарищеский международный матч. По инициативе организаторов сборов состоялась встреча клуба из Янтарного края со сборной КНДР.
Своими впечатлениями о той игре и в целом мыслями о проведении матчей с национальными командами с изданием «РБ Спорт» поделился генеральный директор клуба из Калининграда Равиль Измайлов. Он отметил, что игра была полезной и, конечно, отличалась от рядовых тренировочных игр с такими же, как и сама «Балтика», клубными командами.
«Балтика» в текущем сезоне выступает в МЕЛБЕТ Первой лиге и после 21 тура лидирует в турнирной таблице, набрав 45 очков.
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«Вокруг игры со сборной Северной Кореи был ажиотаж и интерес, — отметил Измайлов. — Но мы в любом случае проводим контрольные матчи для наработки связок, тренерских задумок. Ни в коем случае имя соперника не нарушает наши подготовительные мероприятия.Он также сказал, что это был интересный опыт, так как раньше команда не проводила игр с национальными сборными. Игра, к слову, завершилась со счётом 1:1. Клуб не прочь был бы сыграть и со сборными других стран, но не было возможности устроить проведение таких встреч. В любом случае, на первом месте в подготовительный период стоит тренировочный процесс, подчеркнул руководитель клуба.
«Однако теперь «Балтика» имеет определённый международный статус», — с улыбкой заключил Измайлов.
«Балтика» в текущем сезоне выступает в МЕЛБЕТ Первой лиге и после 21 тура лидирует в турнирной таблице, набрав 45 очков.
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Александр Бойцов