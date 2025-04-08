Подмосковные боксёры завоевали 19 медалей первенства ЦФО

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Семь золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей завоевали представители Московской области на первенстве ЦФО по боксу среди юниоров 19-22 лет, такой результат обеспечил подмосковным спортсменам первое место в общекомандном зачёте турнира, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотые медали первенства ЦФО получили Саид Алмазов из Одинцова, выступавший в весовой категории +92 килограмма, Одинамухаммад Одинаев из Электростали (весовая категория 71 килограмм), балашихинский боксёр Рафик Амирханов (весовая категория 57 кг), Арсений Захаров в весе 73 кг и Даниил Хоружий в весе 60 кг из Подольска, а также Фикрат Мухаметзянов (весовая категория 51 кг) и Егор Никитин (весовая категория 48 кг) из Раменского», — говорится в сообщении.На вторую ступень пьедестала почёта поднялись подмосковные боксёры Иван Кутырин, Егор Плоцын, Артур Камбегов, Кирилл Ерофеев, Леон Курчиев, Юрий Двали и Вячеслав Колясников.
А бронзовые медали в копилку сборной Московской области принесли Владислав Борисевич, Мехроч Рахимов, Гор Антонян, Сайдамир Салохидинов и Вячеслав Колясников.
Кроме того, Леон Курчиев получил специальный приз «За волю к победе».
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Лев Каштанов