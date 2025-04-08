Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Подмосковные боксёры завоевали 19 медалей первенства ЦФО

Подмосковные боксёры завоевали 19 медалей первенства ЦФО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Оригинал
Семь золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей завоевали представители Московской области на первенстве ЦФО по боксу среди юниоров 19-22 лет, такой результат обеспечил подмосковным спортсменам первое место в общекомандном зачёте турнира, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотые медали первенства ЦФО получили Саид Алмазов из Одинцова, выступавший в весовой категории +92 килограмма, Одинамухаммад Одинаев из Электростали (весовая категория 71 килограмм), балашихинский боксёр Рафик Амирханов (весовая категория 57 кг), Арсений Захаров в весе 73 кг и Даниил Хоружий в весе 60 кг из Подольска, а также Фикрат Мухаметзянов (весовая категория 51 кг) и Егор Никитин (весовая категория 48 кг) из Раменского», — говорится в сообщении.
На вторую ступень пьедестала почёта поднялись подмосковные боксёры Иван Кутырин, Егор Плоцын, Артур Камбегов, Кирилл Ерофеев, Леон Курчиев, Юрий Двали и Вячеслав Колясников.

А бронзовые медали в копилку сборной Московской области принесли Владислав Борисевич, Мехроч Рахимов, Гор Антонян, Сайдамир Салохидинов и Вячеслав Колясников.

Кроме того, Леон Курчиев получил специальный приз «За волю к победе».

Читайте также:

Победу на региональном этапе турнира «Чудо-шашки» одержала команда из Щёлкова

«Чеховские медведи» выиграли золото первенства России по гандболу

Всемирный день здоровья собрал в подмосковных парках свыше 7,5 тыс. человек
#спорт
#минспорта мо
#бокс
#цфо
#подмосковье
#медали
#московская область
Подмосковье закупит более 130 единиц офтальмологического оборудования
08 апреля 2025, 11:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 130 единиц офтальмологического оборудования, включая лазеры, хирургические системы и офтальмоскопы, закупят для медицинских учреждений Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В этом году мы закупим в наши больницы более 130 единиц офтальмологического оборудования. На эти цели выделено свыше 863,4 млн рублей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Офтальмологического оборудования в 22 больницы Подмосковья, в том числе — в Одинцовскую, Наро-Фоминскую, Видновскую, Пушкинскую и другие. Закупка медицинской техники ведётся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Читайте также:

Около 1,4 тыс. человек поучаствовали в акции в честь Всемирного дня здоровья

Свыше 20 медучреждений Подмосковья провели мероприятия в День беременных

В Подмосковье с начала года заработало более 30 единиц тяжёлого медоборудования
#минздрав мо
#медицинское оборудование
#максим забелин
#больницы
#московская область
#подмосковье
#здравоохранение
#нацпроекты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Победу на региональном этапе турнира «Чудо-шашки» одержала команда из Щёлкова
08 апреля 2025, 11:18

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Финал регионального этапа всероссийских соревнований «Чудо-шашки» среди общеобразовательных учреждений завершился в Подмосковье, победу одержала команда из Щёлкова, второе и третье места заняли представители Ступина и Королёва соответственно, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Финальные игры областного этапа турнира проходили на базе школы №31 в Химках, за награды соревновались 30 команд из 30 подмосковных округов. В результате первое место заняла команда щёлковской школы № 12 им. В. П. Чкалова. На вторую ступень пьедестала почёта поднялась команда ступинской школы №8, а бронзовую медаль завоевала команда гимназии «Российская школа» из Королёва», — говорится в сообщении.
Теперь команды, занявшие первое и второе призовые места, будут представлять Московскую область на финальном этапе турнира «Чудо-шашки».

Читайте также:

«Саня, ты сотворил историю»: Дзюба поздравил Овечкина с рекордом

Экс-президент «Локомотива» Наумов: С «Зенитом» мы приобрели очки, а не потеряли

Шарль Каборе: «Краснодар» — более достойный кандидат на чемпионство, чем «Зенит»
#спорт
#минспорта мо
#шашки
#школьники
#соревнования
#турнир
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье спасли угодившего в вентиляцию хорька
08 апреля 2025, 11:01

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Хорька, оказавшегося в системе вентиляции многоквартирного дома в селе Новый Быт подмосковного округа Чехов, освободили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Вызов поступил в пятом часу утра. Жители одной из квартир сообщили, что слышат странный шум из вентиляционного отверстия между туалетом и ванной, и что этот шум явно издаёт какое-то живое существо», — говорится в сообщении.
Спасатели прибыли по указанному адресу, сняли вентиляционную решётку и увидели хорька. При этом животное не спешило покинуть своё убежище, а бегало по вентиляционному каналу от ванной к туалету и обратно, не давая взять себя в руки. В итоге спасатели всё е сумели подманить хорька и вытащили его.

Жильцы квартиры и их соседи сказали, что хорёк не является их питомцем, так что зверька передали на передержку и ищут ему хозяев.

Читайте также:

Жителям четырёх подмосковных округов напомнили о правилах пожарной безопасности

В Подмосковье спасли застрявшего под полом кота

Подмосковные спасатели достали собаку из пятиметрового колодца
#чехов
#животное
#животные
#питомцы
#спасатели
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С подмосковных улиц за неделю эвакуировали около 4 тысяч машин
08 апреля 2025, 10:47

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Почти четыре тысячи машин, припаркованных с нарушениями правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за неделю было эвакуировано 3 тысячи 969 неправильно припаркованных машин, это на 176 автомобилей меньше, чем неделей ранее», — уточняется в сообщении.
Больше всего автомобилей увезли на штрафстоянки в городском округе Красногорск — 414, второе место недельного антирейтинга занял Ленинский округ, где эвакуировали 363 машины. На третьем месте округ Химки с 343 эвакуированными автомобилями. А четвёртое и пятое места заняли округа Мытищи и Люберцы, где эвакуировали 332 и 257 автомобилей соответственно.

Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, можно по телефону 112 или через приложение «112 МО».

Читайте также:

Загруженность дорог Подмосковья утром 8 апреля составила четыре балла

В Подмосковье обработали от наледи около 17,5 тыс. км дорог

В Подмосковье в первый день каникул напомнили о безопасности на железной дороге
#минтранс мо
#эвакуация
#автомобили
#машины
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дубне ищут подрядчика на реконструкцию стадиона гимназии №3
08 апреля 2025, 10:33

Фото: пресс-служба г.о. Дубна

Стадион гимназии №3 в Дубне планируется реконструировать в текущем году, в настоящее время проводится конкурсный отбор подрядной организации, которая будет проводить работы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Реконструкция пройдёт по программе «Открытый стадион», которая реализуется по инициативе губернатора Московской области в рамках задач госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Это значит, что уже в этом году жители микрорайона получат новый спортивный объект: во второй половине дня стадион будут открыты для всех желающих», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
В рамках реконструкции на стадион обустроят футбольное поле с искусственным покрытием, установят крытые трибуны для болельщиков, а также оборудуют тренажёрную зону, беговые дорожки и площадки для игровых видов спорта.

Все работы должны быть завершены до конца лета.

Читайте также:

Тихомиров обсудил поддержку бойцов с главой Ассоциации ветеранов СВО Дубны

Подмосковный завод композитных материалов удвоил производственные мощности

Глава Дубны взял под контроль благоустройство участков модернизации теплотрассы
#дубна
#реконструкция
#стадион
#максим тихомиров
Следите за нашими новостями
в удобном формате