Подмосковные боксёры завоевали шесть медалей на Кубке России
Две золотые медали, одну серебряную и три бронзовые завоевали представители Московской области на Кубке Росси по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Соревнования проходили в Самаре с 19 по 22 марта. В них приняли участие более 100 атлетов из 42 российских регионов.
«Золото Подмосковью принесли боксёры из Ногинска Константин Опольский, выступавший в весовой категории 60 килограммов, и Володя Мнацаканян в весовой категории 48 килограммов», — говорится в сообщении.На вторую ступень пьедестала почёта поднялся спортсмен из Подольска Михаил Усов (весовая категория 86 килограммов). А бронзу выиграли Егор Плоцын из Одинцова в весовой категории 92 кг, Алексей Семыкин из Электростали в весовой категории 75 кг и Виталий Бойцов из Балашихи в весовой категории 57 кг.