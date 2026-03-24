Подмосковные боксёры завоевали шесть медалей на Кубке России

24 марта 2026, 13:00

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали, одну серебряную и три бронзовые завоевали представители Московской области на Кубке Росси по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





Соревнования проходили в Самаре с 19 по 22 марта. В них приняли участие более 100 атлетов из 42 российских регионов.





«Золото Подмосковью принесли боксёры из Ногинска Константин Опольский, выступавший в весовой категории 60 килограммов, и Володя Мнацаканян в весовой категории 48 килограммов», — говорится в сообщении.