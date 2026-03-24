Дзюдоист Бифов из Подмосковья победил на международном турнире «Большой шлем»
Представитель Московской области Идар Бифов завоевал золотую медаль на международных соревнованиях по дзюдо «Большой шлем». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Турнир проходил в столице Грузии Тбилиси с 19 по 23 марта.
«Идар Бифов выступал в весовой категории до 100 килограммов. В финале его соперником был ещё один россиянин — Нияз Билалов. Выявить победителя в основном поединке не удалось, поэтому спортсменам назначили дополнительное время. В результате победа досталась подмосковному дзюдоисту», — говорится в сообщении.Отмечается также, что в рамках соревнований Бифов одержал победу над представителями Румынии, Болгарии, Нидерландов и Доминиканской Республики.
