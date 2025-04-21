Подмосковные боксёры завоевали три медали на международных соревнованиях

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись боксёр из Подольска Михаил Усов, выступавший в весовой категории 80 килограммов, и ногинский боксёр Володя Мнацаканян в весовой категории 48 килограммов», — говорится в сообщении.А бронзовую награду получила спортсменка из Клина Любовь Макеева, выступавшая в весовой категории 57 килограммов.
Всего в турнире, который проводился с 14 по 19 апреля в Хабаровске, приняли участие 150 спортсменов из 16 стран, включая Германию, Венгрию, Сербию, Польшу, КНДР, Израиль и Монголию.
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