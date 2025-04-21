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Волейболистки «Заречья-Одинцова» вернулись на пьедестал чемпионата России

Фото: пресс-служба ЖВК «Динамо»

Фото: пресс-служба ЖВК «Динамо»

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Женский волейбольный клуба «Заречье-Одинцово» завоевал бронзовые награды чемпионата России. В пятой встрече серии за третье место подмосковные спортсменки обыграли петербургскую «Ленинградку».
Решающий матч прошёл в Санкт-Петербурге и завершился победой гостей со счётом 3-1 (25:22, 15:25, 26:24, 28:26). Счёт в серии до трёх побед стал 3-2 в пользу подмосковной команды.

Таким образом, «Заречье-Одинцово» вернулось на пьедестал впервые с сезона-2009/10, когда подмосковные волейболистки стали чемпионками страны.

Ранее сообщалось, что калининградский «Локомотив» стал чемпионом России, победив в пятом матче финальной серии казанское «Динамо – Ак Барс» со счётом 3-1.

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В парке «Патриот» высадят геоглиф к 80-летию Победы
21 апреля 2025, 09:39

Фото: istockphoto.com/LianeM

Необычную акцию проведут в подмосковном парке «Патриот» 3 мая: там создадут геоглиф — высадят кусты так, что они сложатся в надпись «80 лет Победы» и пятиконечную звезду, сообщает пресс-служба Всероссийского общества охраны природы.
«Геоглиф создадут из саженцев пузыреплодника и дерена. Участие в мероприятии примут активисты Всероссийского общества охраны природы во главе с председателем организации Вячеславом Фетисовым, а также представители федеральных и региональных властей, силовых структур, члены «Движения Первых» и подмосковные волонтёры», — говорится в сообщении.
Все саженцы для геоглифа именные — их будут высаживать в честь героев Великой Отечественной войны и бойцов СВО.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров, включающий помощь в организации и проведении мероприятий, выплату грантов и субсидий, страхование жизни и здоровья волонтёров, а также методическую, консультационную и информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.

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#парк «патриот»
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#одинцовский городской округ
#победа
#великая отечественная война
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В фестивале футбола в Подольске принимают участие более 50 команд
21 апреля 2025, 09:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Участниками в XIV спортивного фестиваля в Подольске стали 54 смешанные любительские футбольные команды, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Фестиваль «Приз открытия футбольного сезона среди любительских команд 6х6 и 8х8» проводится ежегодно. В этом году нем принимают участие 54 любительские смешанные команды подольчан: 11 команд из восьми игроков и 43 команды из шести игроков», — говорится в сообщении.
Председатель комитета любительского и дворового футбола Подольской федерации футбола Дмитрий Кулешов рассказал, что участие в фестивале могут принимать все желающие от 14 лет и старше.

«Играют дворовые команды, команды друзей, коллег, а также тех, кто вместе учится», — пояснил Кулешов.
Он добавил, что в выходные в рамках фестиваля провели групповые матчи, игры одной восьмой финала и четвертьфинала. А полуфинал, финал и встреча за третье место состоятся 26 апреля.

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#подольск
#спорт
#футбол
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Прославленный хоккеист и государственный деятель Фетисов отмечает день рождения
20 апреля 2025, 14:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

20 апреля празднует день рождения выдающийся советский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион СССР, российский общественный и государственный деятель Вячеслав Фетисов.
Вячеслав Александрович родился в Москве в 1958 году. Окончил Военный институт физической культуры. Трудовую деятельность начал в хоккейном клубе ЦСКА в 1976-м. Отдал спорту высоких достижений 32 года жизни, популяризируя и прославляя отечественную школу хоккея во всём мире.

С 1976 по 1989 годы играл за сборную СССР. В 1982-1989 являлся капитаном команды Советского Союза. Был игроком, а позже – тренером хоккейных клубов НХЛ в США. Введён в Зал славы профессионального хоккея и Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой. В 2002 году стал главным тренером сборной России по хоккею.

По окончании спортивной и тренерской карьеры руководил федеральными органами исполнительной власти России. Занимал посты председателя Государственного комитета России, а также руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту. С 2008 года – член Совета Федерации, затем – депутат Госудумы.

Инициировал создание хоккейной Академии в городе Домодедово Московской области. С 2017 года в академии занимаются более 400 детей, половина из них тренируется на безвозмездной основе. Личное участие прославленного хоккеиста в спортивных праздниках, мероприятиях и хоккейных матчах стимулирует детей вести активный образ жизни, вовлекает в процесс саморазвития и совершенствования.

Фетисов – чемпион ЮНЕСКО по спорту. Награждён олимпийским орденом Международного олимпийского комитета, орденом Ленина, орденом Трудового Красного знамени, двумя орденами «Знак Почёта» и многими другими наградами.

Постановлением губернатора Московской области от 18 февраля 2021 года Фетисову было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».

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Создатель космических кораблей «Союз» Юрий Семёнов празднует 90-летие
20 апреля 2025, 10:00

Фото: пресс-служба РКК «Энергия» им. С.П. Королёва

20 апреля 90-летний юбилей отмечает ведущий разработчик и создатель пилотируемых космических кораблей «Союз» и других многочисленных проектов Юрий Семёнов.

Юрий Павлович родился 20 апреля 1935 года в Торопце Калининской области. В 1958-м окончил Днепропетровский государственный университет по специальности «механика».

Трудовую деятельность начал инженером в конструкторском бюро М.К. Янгеля в Днепропетровске. Затем более 40 лет проработал в Московской области. С 1972 по 1991 годы занимал пост заместителя главного конструктора научно-производственного объединения «Энергия», позже стал генеральным конструктором НПО.

С 1994 по 2005 годы был президентом, руководителем головного конструкторского бюро ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» Федерального космического агентства.

Помимо «Союза», Семёнов создал космические пилотируемые комплексы «Салют» – «Союз» – «Прогресс», многоразовую космическую систему «Энергия – Буран», многомодульный научно-исследовательский комплекс «Мир», ракетно-космический комплекс «Морской старт» и другие проекты.

Юрий Семёнов – профессор, доктор технических наук; автор более 200 научных трудов и изобретений. Академик Российской академии наук и Международной академии астронавтики.

Герой Социалистического Труда. Награждён двумя орденами Ленина, другими многочисленными наградами. Заслуженный деятель науки России, Почетный гражданин города Королёва.

Постановлением губернатора Московской области от 8 апреля 2005 года Юрию Павловичу Семёнову присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».

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В НИКИ детства посоветовали научить ребёнка падать с велосипеда или самоката
19 апреля 2025, 21:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Езда на самокате или велосипеде без средств защиты может привести к серьёзным последствиям. Об этом заявили врачи Научно-исследовательского клинического института детства, которые посоветовали, как уберечь юных велосипедистов и самокатчиков от травм.
«При падении на высокой скорости без средств защиты возможны переломы костей, разрыв селезёнки, сотрясение мозга. Ребёнку нужно всегда надевать шлем и специальную экипировку при езде на велосипеде, самокате или роликах. Шлем снижает риск травм головы на 85%, включая как лёгкие, так и тяжёлые черепно-мозговые повреждения», – сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Родители должны проявлять настойчивость в вопросах безопасности и следить за тем, чтобы у ребёнка всегда были средства защиты при катании. Кроме того, важно научить ребёнка правильно маневрировать и группироваться при падении.
«Для безопасного приземления нужно согнуть локти и колени, прижав локти к туловищу. Правильная группировка помогает избежать переломов конечностей. И не в коем случае не следует тормозить ногами во избежание травм. Для остановки следует использовать только предусмотренный конструкцией тормоз», – добавила врач-травматолог НИКИ детства Светлана Соколова.
Когда ребёнок падает, родителям нужно сохранять спокойствие, так как дети чутко реагируют на их эмоции. После падения следует оценить состояние ребёнка и либо обратиться в травмпункт, либо вызвать скорую помощь.

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