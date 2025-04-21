Волейболистки «Заречья-Одинцова» вернулись на пьедестал чемпионата России

Фото: пресс-служба ЖВК «Динамо»
Женский волейбольный клуба «Заречье-Одинцово» завоевал бронзовые награды чемпионата России. В пятой встрече серии за третье место подмосковные спортсменки обыграли петербургскую «Ленинградку».
Решающий матч прошёл в Санкт-Петербурге и завершился победой гостей со счётом 3-1 (25:22, 15:25, 26:24, 28:26). Счёт в серии до трёх побед стал 3-2 в пользу подмосковной команды.
Таким образом, «Заречье-Одинцово» вернулось на пьедестал впервые с сезона-2009/10, когда подмосковные волейболистки стали чемпионками страны.
Ранее сообщалось, что калининградский «Локомотив» стал чемпионом России, победив в пятом матче финальной серии казанское «Динамо – Ак Барс» со счётом 3-1.
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Таким образом, «Заречье-Одинцово» вернулось на пьедестал впервые с сезона-2009/10, когда подмосковные волейболистки стали чемпионками страны.
Ранее сообщалось, что калининградский «Локомотив» стал чемпионом России, победив в пятом матче финальной серии казанское «Динамо – Ак Барс» со счётом 3-1.
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Лора Луганская