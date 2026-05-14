Подмосковные боксёры завоевали три медали на юниорском первенстве России
Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на первенстве России по боксу среди юниоров 17-18 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходил со 2 по 13 мая в Калининграде. Участие в нём приняли более 270 спортсменов из 63 российских регионов.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Владимир Орлов из Королёва, выступавший в весовой категории 51 килограмм, и Артур Мосоян из Химок в весовой категории 67 килограммов», — говорится в сообщении.А бронзовую награду получил Давид Карабабаев из Чехова, выступавший в весе 63,5 килограмма.
В областном Миснпорта также отметили, что по итогам турнира Владимира Орлова наградили специальным призом «За лучшую технико-тактическую подготовку».