Подмосковные боксёры завоевали три медали на юниорском первенстве России

14 мая 2026, 13:02

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на первенстве России по боксу среди юниоров 17-18 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил со 2 по 13 мая в Калининграде. Участие в нём приняли более 270 спортсменов из 63 российских регионов.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Владимир Орлов из Королёва, выступавший в весовой категории 51 килограмм, и Артур Мосоян из Химок в весовой категории 67 килограммов», — говорится в сообщении.