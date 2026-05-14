В Подольске провели студенческие соревнования по трём дисциплинам

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Спортивная универсиада для студентов колледжей и вузов состоялась в Подольске в среду, 13 мая. В программу турнира вошло спортивное метание ножа, дартс и полиатлон — многоборье комплекса ГТО. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Мероприятие проходило на базе спорткомплекса «Труд».





«В полиатлоне первое место среди девушек заняла команда Подольского социально-спортивного колледжа, а среди юношей — колледжа «Московия». В дартс лучшие результаты показали девушки многопрофильного колледжа №1 и юноши колледжа «Московия». А в спортивном метании ножей победу в общем зачёте одержали представители Подольского социально-спортивного колледжа», — говорится в сообщении.