В Подмосковье с начала года заготовили более 70 тонн донорской крови

11 ноября 2025, 12:15

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 70 тонн донорской крови заготовили в Московской области с начала текущего года. Это на пять тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Донорами могут стать все желающие старше 18 лет и не имеющие медицинских противопоказаний.





«Донорская кровь и её компоненты необходимы для спасения пострадавших в ДТП, людей с травмами и ожогами, а также для онкопациентов, недоношенных детей, младенцев с различными патологиями и пр.», — говорится в сообщении.