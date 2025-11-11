В Подмосковье с начала года заготовили более 70 тонн донорской крови
Свыше 70 тонн донорской крови заготовили в Московской области с начала текущего года. Это на пять тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Донорами могут стать все желающие старше 18 лет и не имеющие медицинских противопоказаний.
«Донорская кровь и её компоненты необходимы для спасения пострадавших в ДТП, людей с травмами и ожогами, а также для онкопациентов, недоношенных детей, младенцев с различными патологиями и пр.», — говорится в сообщении.Сделать донацию можно в Московском областном центре крови по адресу: Москва, улица Металлургов, 37А, а также в его окружных отделениях. Полный список подмосковных учреждений Службы крови с контактной информацией и графиком работы есть на сайте donormo.ru.