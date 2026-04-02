Из горящей девятиэтажки в Одинцове спасли четырёх человек, двух кошек и собаку

02 апреля 2026, 12:14

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Четырёх человек, собаку и двух кошек спасли работники Мособлпожспаса на пожаре в девятиэтажном доме в посёлке Большие Вязёмы Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Сообщение о возгорании поступило 1 апреля в 3:51. Прибывшие на место пожарные увидели, что из квартиры на пятом этаже валит чёрный дым.





«Специалисты эвакуировали из дома 20 человек, а также вывели в специальных спасательных устройствах четырёх человек из зоны задымления — хозяина загоревшийся квартиры и его пожилых соседей из других квартир. Их передали медикам для осмотра. Кроме того, пожарные вынесли на руках питомцев одной из спасённых пенсионерок — двух кошек и собаку», — говорится в сообщении.