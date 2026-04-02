Рапиристы из Подмосковья завоевали четыре медали международного турнира
Одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на международных соревнованиях по фехтованию «Рапира Санкт-Петербурга». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Награды подмосковные спортсмены получили в составе команд.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась женская команда «Россия-1», за которую выступала рапиристка из Одинцова Ксения Глебова. Серебро досталось команде «Россия-6», в которую входила София Дзобаева из Химок, а третье место заняла сборная «Россия-2», в составе которой сражалась Айла Мамедова из Химок», — говорится в сообщении.Кроме того, в соревнованиях среди мужчин бронзовую медаль получил Григорий Семенюк из Одинцова — член команды «Россия-2».