В Люберцах с начала лета обновили почти 54 километра дорожной разметки
На муниципальных дорогах общего пользования в Люберцах с начала летнего периода обновили более 53 километров линейной разметки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Основной объём работ выполняют по ночам, чтобы не создавать помех транспорту и сохранить безопасность дорожного движения.
«С начала лета в Люберцах обновили без малого 54 километра линейной разметки, а также разметку на 273 пешеходных переходах. Разметку наносят механизированным и ручным способами с использованием термопластика, холодного пластика и специальной дорожной краски. Такой подход гарантирует долговечность и видимость линий в любую погоду», – пояснил замначальника управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Евгений Макаров.
Полностью завершить нанесение дорожной разметки планируют к сентябрю.