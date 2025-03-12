Яковлев назвал самого сильного левого защитника РПЛ

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Экс-полузащитник «красно-белых» Павел Яковлев считает самым сильным левым защитником Российской Премьер-Лиги Дугласа Сантоса, вызванного в сборную России. Футболист играет за питерский «Зенит».
«Если с точки зрения закрытия позиции, то да, если с точки зрения того, что нам хочется, чтобы играли русские ребята, то это, конечно, минус. Но Сантос долгое время провёл в России, играет за «Зенит» и является самым сильным левым защитником в чемпионате. Это нужно признать», — пояснил Яковлев в беседе с Metaratings.ru.По словам главного тренера российской сборной Валерия Карпина, Сантос — лучший левый защитник с паспортом РФ.
Ранее футболист Александр Сапета высказался о стратегии «Зенита» в борьбе за чемпионство.
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