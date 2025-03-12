Сапета оценил стратегию «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ

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Пока «Динамо» растит своих воспитанников, «Зенит» везет бразильцев, заявил в беседе с Metaratings.ru экс-полузащитник «Динамиков» Александр Сапета.
Собеседник подчеркнул, что каждый клуб развивается по-своему, и многое зависит от финансов.
«Динамо» находится на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 очками. Питерский «Зенит» занимает второе с 43 очками.
Ранее футболист Виктор Окишор заявлял, ради кого хочется одерживать победы.
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«Зенит» всё везёт и везёт бразильцев. Давно понятно, что он будет продолжать это делать. Клуб хочет становиться чемпионом за их счёт. «Динамо» растит своих воспитанников. У каждого своя стратегия в борьбе за чемпионство», — прокомментировал Сапета.
«Динамо» находится на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 очками. Питерский «Зенит» занимает второе с 43 очками.
Ранее футболист Виктор Окишор заявлял, ради кого хочется одерживать победы.
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Никита Кротов