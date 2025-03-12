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Стало известно, с кем хочет провести бой Идигов

Идигов хочет боя с Сулецки в Грозном
Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Титулованный боксер Асламбек Идигов хочет боя с польским спортсменом Мацеем Сулецки. Об этом Идигов рассказал порталу MMA.Metaratings.ru.
«Нужно доказывать с нынешними соперниками, что я достоин тех боев, которые хочу. Я думал о том, чтобы привезти в Грозный Мацея Сулецки, который сейчас выступает во втором среднем весе. Он выиграл у Али Ахмедова. Поговорю об этом с руководством после Рамадана», — прокомментировал Идигов.
В послужном списке 29-летнего бойца насчитывается 26 побед с одним поражением. У 35-летнего Сулецки — 33 победы с тремя поражениями.

Ранее эксперт высказал свои ожидания от боя Акалаева и Перейры.

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