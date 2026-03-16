Зимний фестиваль «Зарайский крендель» привлёк свыше 150 лыжников
Второй зимний фестиваль «Зарайский крендель» собрал более 150 участников из разных городов Подмосковья. Это событие стало настоящим праздником любителей лыжного спорта, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа Зарайск.
Название фестиваля выбрали не случайно.
«Трасса настолько извилиста, что лыжникам приходилось буквально выписывать кренделя на снегу. Участникам предстояло не только преодолевать длинные дистанции, но и справляться с специальными препятствиями. Это добавило гонке драйва и спортивного азарта», – пояснили организаторы.Дистанции были подобраны для спортсменов всех возрастов и уровней подготовки. Самые юные спортсмены преодолевали 500 метров. Семейные команды штурмовали дистанцию в 1600 метров. Основная гонка на три километра привлекла опытных лыжников. Возраст участников варьировался от трёх до 63 лет.
Организаторы назвали главной целью фестиваля популяризацию лыжного спорта и здорового образа жизни.