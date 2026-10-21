Подмосковные борцы взяли две медали Всероссийских соревнований в Тюмени

21 октября 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Федерации спортивной борьбы РФ

Спортсмены из Московской области завоевали две награды на Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе на призы Владимира Чебоксарова среди юниоров до 24 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Турнир завершился в Тюмени.

«Серебро в весовой категории до 82 килограммов взял Иван Глубокий из Химок. В финале он уступил сопернику из Алтайского края. Другой химчанин Дзамболат Габеев стал серебряным призёром в категории до 87 килограммов. Золото завоевал борец из Свердловской области. Глубокий и Габеев представляют областную Спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам», – рассказали в ведомстве.