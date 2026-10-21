Подмосковные борцы взяли две медали Всероссийских соревнований в Тюмени
Спортсмены из Московской области завоевали две награды на Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе на призы Владимира Чебоксарова среди юниоров до 24 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Турнир завершился в Тюмени.
«Серебро в весовой категории до 82 килограммов взял Иван Глубокий из Химок. В финале он уступил сопернику из Алтайского края. Другой химчанин Дзамболат Габеев стал серебряным призёром в категории до 87 килограммов. Золото завоевал борец из Свердловской области. Глубокий и Габеев представляют областную Спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам», – рассказали в ведомстве.
Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы Владимира Чебоксарова проводят в Тюмени с 1995 года. В этом году на ковёр вышли более 160 спортсменов из 22 регионов.
Чебоксаров – заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призёр Олимпийских игр 1976 года в Монреале, чемпион мира 1977 года и чемпион Европы 1975-го.