Подмосковные борцы завоевали 16 медалей на всероссийском турнире в Москве

28 сентября 2026, 18:02

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях на призы заслуженного тренера России В.Н. Трифонова по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир проходил в Москве с 24 по 26 сентября. В нём приняли участие 289 атлетов из 25 российских регионов.





«Золотые медали Подмосковью принесли Арсен Кудаев, выступавший в весе до 80 килограммов, Тамирлан Гетигежев в весе до 71 килограмма, Мухаммад Салиев в весе до 45 килограммов и Аюка Убушаев в весе до 42 кг. Кроме того, Убушаев выполнил норматив кандидата в мастера спорта России по спортивной борьбе», — говорится в сообщении.