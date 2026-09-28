В Кашире после капремонта открыли школу искусств

28 сентября 2026, 17:43

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира после капитального ремонта возобновило работу подразделение № 2 Детской школы искусств, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.