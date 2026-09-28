В Кашире после капремонта открыли школу искусств
В микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира после капитального ремонта возобновило работу подразделение № 2 Детской школы искусств, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В здании 1934 года постройки отремонтировали и утеплили фасад, заменили окна, инженерные и коммунальные системы. Также обновили охранную и пожарную сигнализации, установили систему «Безопасный регион». Внутри выполнили отделочные работы, усилили звукоизоляцию между классами, закупили новую мебель и оборудование.
Благоустройство провели и на прилегающей территории. До ремонта в подразделении занимались 144 ребенка по шести направлениям: фортепиано, народные и струнные инструменты, хоровое пение, живопись и подготовительное отделение. После обновления школа сможет принять еще 80 учащихся — общее число мест увеличится до 224.
Кроме того, число образовательных направлений вырастет до девяти. В программу добавят духовые и ударные инструменты, музыкальный фольклор и хореографическое искусство. Обновленные помещения также позволят проводить различные мероприятия — от камерных вечеров до праздничных концертов и творческих встреч.
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