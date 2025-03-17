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Теннисистка Мирра Андреева из Подмосковья победила на турнире в США

Мирра Андреева (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Мирра Андреева (фото: пресс-служба Минспорта МО)

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Семнадцатилетняя спортсменка Мирра Андреева из Московской области одержала победу в одиночном разряде на теннисном турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В финальном матче Мирра Андреева встретилась со спортсменкой из Республики Беларусь Ариной Соболенко и победила её в трёх сетах (2:6, 6:4, 6:3). Благодаря этой победе подмосковная теннисистка поднялась на шестую строчку мирового рейтинга», — говорится в сообщении.
В областном Минспорта также напомнили, что 22 февраля Мирра Андреева завоевала чемпионский титул на турнире в Дубае. А всего на счету юной теннисистки уже три трофея WTA.

Ранее сообщалось, что биатлонисты из Московской области завоевали титул чемпионов России.

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В приложении «Добродел» появился сервис отслеживания общественного транспорта
17 марта 2025, 11:36

Фото: istockphoto.com/Snezhana Kudryavtseva

Узнать расписание общественного транспорта в Московской области, а также отслеживать перемещение автобусов в режиме реального времени теперь можно через приложение «Добродел», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«С помощью приложения пользователи могут узнать, где в данный момент едет нужный автобус. Кроме того, если маршрут добавить в избранное, то будут приходить push-уведомления о задержках или сходе автобуса», — сказала глава областного Мингосуправления Надежда Куртяник.
Новый сервис размещён в разделе «Услуги» — в категории «Общественный транспорт». Для его использования рекомендуется разрешить использование геолокации.

Как отметил руководитель подмосковного Минтранса Марат Сибатулин, сервис объединяет свыше 1,9 тыс. маршрутов общественного транспорта.

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Подмосковные биатлонисты завоевали медаль чемпионата России
17 марта 2025, 11:14

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль завоевала команда Московской области в дисциплине «смешанная эстафета» на открытом чемпионате России по биатлону, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Сборная Подмосковья в составе Кристины Резцовой, Анастасии Халили, Дениса Иродова и Кирилла Стрельцова финишировала второй, уступив лидеру — команде из Республики Беларусь — 0,03 секунды. При этом, по регламенту соревнований, чемпионами России стала именно команда Московской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следующее за Подмосковьем место в турнирной таблице по итогам забега заняла команда из Свердловской области, а за ней — команда из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Открытый чемпионат России по биатлону проводится с 10 по 17 марта в Тюмени.

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#подмосковье
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В четырёх округах Подмосковья провели противопожарные рейды
17 марта 2025, 10:59

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Рейды, посвящённые соблюдению правил пожарной безопасности, провели подмосковные спасатели в округах Кашира, Серпухов, Ступино и Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Основная задача таких рейдов — объяснить жителям важность ответственного отношения к пожарной безопасности. Это особенно актуально весной, когда сухая трава и растительность могут легко воспламениться, создавая угрозу для жилых домов и природы», — отметил первый замначальника территориального управления № 13 Александр Голяк.
В ходе рейдов работники Мособлпожспаса рассказывали жителям об основных причинах пожаров, а также о том, как действовать при возникновении возгорания. Кроме того, они дали советы по защите от огня домов и приусадебных участков и раздали брошюры с информацией по пожарной безопасности и с телефонами экстренных служб.

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#подмосковье
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В Шатуре восстановят масштабное рыбоводное хозяйство
17 марта 2025, 10:46

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Рыбоводное хозяйство мощностью 220 тонн продукции в год восстановят в Шатуре, соглашение об этом правительство Московской области подписало с агрофирмой «Рыбхоз Шатурский», инвестиции в проект составят около 60 млн рублей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В рамках первого этапа реализации проекта планируется восстановление и зарыбление 98 гектаров прудов. Это позволит производить 70 тонн рыбы в год. На втором этапе должны восстановить и зарыбить ещё 210 га прудов, что даст ещё 150 тонн рыбы в год», — сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Двойных.
Отмечается, что в восстановленном рыбоводном хозяйстве будут выращивать карпов, щук, стерлядь, белых амуров, сомов, судаков и форель. Полностью ввести объект в эксплуатацию панируется в первом квартале 2031 года.

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Для учащихся Подмосковья проведут лекции по осознанному потреблению
17 марта 2025, 10:20

Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области)

Лекции, посвящённые осознанному потреблению, проведут в учебных заведениях Московской области сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.
«В этом году мои помощники проведут в образовательных учреждениях Подмосковья лекции, посвященные важности осознанного потребления. Проблемы загрязнения окружающей среды становятся все более значимыми, поэтому важно рассказывать учащимся о текущей ситуации и о том, как каждый из них может помочь природе, изменив свои привычки», — сказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.
Кроме того, в рамках лекций учащимся расскажут об основных положениях закона Российской Федерации о защите прав потребителей.

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В аппарат подмосковного омбудсмена Фаевской можно обратиться через МФЦ
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