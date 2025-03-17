Теннисистка Мирра Андреева из Подмосковья победила на турнире в США

Мирра Андреева (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Семнадцатилетняя спортсменка Мирра Андреева из Московской области одержала победу в одиночном разряде на теннисном турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В финальном матче Мирра Андреева встретилась со спортсменкой из Республики Беларусь Ариной Соболенко и победила её в трёх сетах (2:6, 6:4, 6:3). Благодаря этой победе подмосковная теннисистка поднялась на шестую строчку мирового рейтинга», — говорится в сообщении.В областном Минспорта также напомнили, что 22 февраля Мирра Андреева завоевала чемпионский титул на турнире в Дубае. А всего на счету юной теннисистки уже три трофея WTA.
Ранее сообщалось, что биатлонисты из Московской области завоевали титул чемпионов России.
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