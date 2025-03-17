Подмосковные спортсменки завоевали награды чемпионата мира по боксу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Серебряную и бронзовую медали завоевали представительницы Московской области Юлия Чумгалакова и Елена Бабичева на чемпионате мира по боксу среди женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Юлия Чумгалакова из Домодедова, выступавшая в весовой категории 48 килограммов, поднялась на вторую ступень пьедестала. В финальной схватке она уступила своей сопернице, представляющей Казахстан. А третье место в этой весовой категории поделили спортсменки из Узбекистана и КНДР», — говорится в сообщении.Елена Бабичева из Королёва соревновалась в весовой категории 63 килограмма. Она выиграла бронзовую медаль. Золото в этой категории досталось представительнице Казахстана, а серебряная медаль — спортсменке из Таиланда.
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