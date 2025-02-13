Подмосковные борцы завоевали 59 медалей всероссийских соревнований по грэпплингу

«На подмосковных лесопожарных станциях выполнены работы по расконсервации техники: автомобили сняли с подставок, с рабочих поверхностей удалили консервационные смазки, аккумуляторы привели в рабочее состояние и проверили давление в шинах. Теперь к пожароопасному периоду готовы все 245 единиц спецтехники: это автоцистерны, бульдозеры, колёсные и гусеничные тралы и др.», — сказал глава Комлесхоза области Евгений Агулов.

