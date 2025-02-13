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Подмосковные борцы завоевали 59 медалей всероссийских соревнований по грэпплингу

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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21 золотую, 13 серебряных и 25 бронзовых медалей завоевали борцы из Московской области на всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги среди спортсменов от 14 до 19 лет, проходивших в Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.


«Этот турнир впервые стал отбором на первенство Европы, и отбор проходил сразу в трёх возрастных категориях. Статус турнира расширил и географию – участие приняла практически вся Россия, более 850 участников», — отметил главный судья Всероссийской федерации грэпплинга Алексей Тихоглазов.
По итогам турнира Московская область заняла первое место в неофициальном общекомандном зачёте. На втором месте оказалась команда Москвы, на третьем — сборная Санкт-Петербурга.

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#наро-фоминск
В Подмосковье расконсервировали технику для тушения лесных пожаров
13 февраля 2025, 10:45

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Расконсервацию техники завершили на всех лесопожарных станциях Московской области, к новому пожароопасному сезону готовы 245 спецмашин, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«На подмосковных лесопожарных станциях выполнены работы по расконсервации техники: автомобили сняли с подставок, с рабочих поверхностей удалили консервационные смазки, аккумуляторы привели в рабочее состояние и проверили давление в шинах. Теперь к пожароопасному периоду готовы все 245 единиц спецтехники: это автоцистерны, бульдозеры, колёсные и гусеничные тралы и др.», — сказал глава Комлесхоза области Евгений Агулов.
В ведомстве отметили, что в этом году в ЦФО ожидается досрочное повышение пожарных рисков, поэтому расконсервация специальной техники была проведена раньше обычного.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье оптимизировали услугу по вхождению в реестр местных производителей
13 февраля 2025, 10:29

Фото: istockphoto.com/JLco - Julia Amaral

Попасть в реестр «100% Подмосковье» производителям из Московской области теперь будет удобнее благодаря оптимизации соответствующей услуги на региональном госпортале: там стал доступен обновлённый перечень требований и появился сервис проверки ранее поданного заявления, сообщает пресс-служба областного Мингосуправления.
«Всего через региональный госпортал предоставляется более 390 услуг. Одна из них помогает областным брендам попасть в реестр «100% Подмосковье». Теперь эта услуга стала удобнее благодаря оптимизации», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Заявление на включение в реестр «100% Подмосковье» предприниматели могут подать бесплатно через раздел «Развитие бизнеса» — подраздел «Поддержка бизнеса и предпринимательства».

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Загруженность дорог Подмосковья утром 13 февраля составила четыре балла
13 февраля 2025, 10:12

Фото: istockphoto.com/JLco - Julia Amaral

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 13 февраля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, сложности с проездом отмечаются при движении в сторону столицы на одной федеральной трассе и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные заторы наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехали свыше 944 тысяч машин, что на полпроцента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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В ЖК «Одинцовские кварталы» началась выдача ключей дольщикам
13 февраля 2025, 09:50

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Выдача ключей жителям первой очереди началась в ЖК «Одинцовские кварталы», заселиться в свои квартиры смогут 268 семей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В ЖК «Одинцовские кварталы» построены четырёхэтажные дома с однокомнатными, двухкомнатными и трехкомнатными квартирами площадью от 29 до 89 квадратных метров», — отмечается в сообщении.
Территория жилого комплекса закрыта и оборудована видеонаблюдением. На территории есть бесплатная парковка, детские игровые и спортивные площадки, асфальтированные дорожки и тротуары.

ЖК «Одинцовские кварталы» находится в деревне Солманово Одинцовского городского округа. Согласно проекту, в квартале будет создана собственная социальная инфраструктура, включая школу на 11, тыс. учеников и два детских сада — каждый на 260 воспитанников.

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Пушкинская больница запустила сбор средств на памятник военной медсестре
13 февраля 2025, 09:30

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Памятник военной медицинской сестре решили установить сотрудники Пушкинской больницы в сквере напротив стационара №11, для реализации этого мероприятия, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, открыт сбор средств, сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.
«Наша больница решила обустроить сквер памяти напротив корпуса № 11 стационара в Пушкине. В центре сквера планируется установить памятник военной медицинской сестре, символизирующий подвиги медиков, которые спасали жизни солдат и офицеров. В связи с этим Пушкинская больница объявляет о начале благотворительного сбора средств», — сказал главврач Пушкинской клинической больницы имени проф. В. Н. Розанова Владимир Мануйлов.
На подножии памятника планируется разместить табличку с именами всех, кто внесёт свой вклад в эту благотворительную акцию.

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