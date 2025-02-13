Подмосковные борцы завоевали 59 медалей всероссийских соревнований по грэпплингу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
21 золотую, 13 серебряных и 25 бронзовых медалей завоевали борцы из Московской области на всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги среди спортсменов от 14 до 19 лет, проходивших в Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Этот турнир впервые стал отбором на первенство Европы, и отбор проходил сразу в трёх возрастных категориях. Статус турнира расширил и географию – участие приняла практически вся Россия, более 850 участников», — отметил главный судья Всероссийской федерации грэпплинга Алексей Тихоглазов.По итогам турнира Московская область заняла первое место в неофициальном общекомандном зачёте. На втором месте оказалась команда Москвы, на третьем — сборная Санкт-Петербурга.
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