Уил оценил шансы «Динамо» обыграть соперников в КХЛ

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У московского «Динамо» будут хорошие шансы обыграть всех соперников в КХЛ, нужно просто спокойно двигаться от игры к игре. Такое заявление журналисту «РБ Спорт» сделал бомбардир команды Джордан Уил.
«Команда начала верить в то, что если она будет играть правильно, то сможет обыграть любого соперника в лиге. Теперь нам нужно спокойно идти от матча к матчу, и у нас будут хорошие шансы обыграть всех соперников», — прокомментировал спортсмен.По словам хоккеиста, в текущем сезоне у «Динамо» прибавилось много свободного времени между матчами. При этом в паузах спортсмены стараются сохранять игровую форму.
Следующий матч «Динамо» состоится в грядущий четверг, 13 февраля, со «Спартаком».
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