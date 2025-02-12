Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Уил оценил шансы «Динамо» обыграть соперников в КХЛ

Уил оценил шансы «Динамо» обыграть соперников в КХЛ

Уил: у «Динамо» будут хорошие шансы обыграть всех соперников в КХЛ
Фото: istockphoto/vchal

Фото: istockphoto/vchal

У московского «Динамо» будут хорошие шансы обыграть всех соперников в КХЛ, нужно просто спокойно двигаться от игры к игре. Такое заявление журналисту «РБ Спорт» сделал бомбардир команды Джордан Уил.
«Команда начала верить в то, что если она будет играть правильно, то сможет обыграть любого соперника в лиге. Теперь нам нужно спокойно идти от матча к матчу, и у нас будут хорошие шансы обыграть всех соперников», — прокомментировал спортсмен.
По словам хоккеиста, в текущем сезоне у «Динамо» прибавилось много свободного времени между матчами. При этом в паузах спортсмены стараются сохранять игровую форму.



Следующий матч «Динамо» состоится в грядущий четверг, 13 февраля, со «Спартаком».

Ранее хоккеист Никита Щитов оценил шансы российской сборной на участие в ОИ-2026.

Читайте также:

Игрок «Трактора» Блажиевский оценил игру против магнитогорского «Металлурга»

Заслуженный тренер СССР Тарасова: IIHF нужно лечиться, а не хоккей убивать

Экс-защитник КХЛ Щитов оценил влияние Трампа на допуск сборной России
#мир
#россия
#хоккей
#спорт
#новости
Горшков назвал реального конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ
Реальным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ является «Спартак»
12 февраля 2025, 15:43

Фото: istockphoto/NiseriN

«Спартак» является «более реальным конкурентом» петербургского «Зенита» в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге, нежели «Краснодар». Об этом в разговоре с журналистом «РБ Спорт» заявил экс-полузащитник «сине-бело-голубых» Александр Горшков.
«Спартак» более реальный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство, чем «Краснодар». Красно-белые в конце прошлого года стали показывать хорошую игру. Было видно, что в московском клубе сложился хороший коллектив, видны тренерские шаги. Плюс сейчас столичная команда точечно усилилась. Так что, подопечные Деяна Станковича составят конкуренцию петербуржцам», — прокомментировал Горшков.

Ранее стало известно, что могут устроить футболисты «Химок» на фоне невыплаченной им зарплаты. Подробности в материале «Радио 1».

Читайте также:

Названа сумма оклада Аймурзина по контракту с «Северсталью» в новом сезоне

Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил Фернандешу

Жигулёв перешёл в КАМАЗ из «Краснодара»
#мир
#россия
#спорт
#футбол
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раисов оценил возможность реванша с Вартаняном
Раисов не будет просить о реванше с Вартаняном
12 февраля 2025, 12:30

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Боец АСА Юсуф Раисов не станет просить реванша с Эдуардом Вартаняном. Об этом легковес заявил в беседе с порталом MMA.Metaratings.ru.
«Я не буду пытаться (добиться боя — прим.ред.). Пытался несколько раз. Эдик — достойный и правильный парень. Он меня победил. Я это подтвердил. Это был легитимный удар. Но я считаю, что я лучше Марата Балаева, Артема Резникова, которого я уже победил, я лучше любого другого легковеса. Но это мы узнаем лишь в поединке», — произнес спортсмен.

Вартанян победил Раисова осенью в 2022 году во втором раунде техническим нокаутом. Его послужной список насчитывает 25 побед с шестью поражениями. У Раисова — 21 победа с тремя поражениями.

Ранее стало известно, как боксер Дмитрий Кудряшов высказался о Владимире Кличко.

Читайте также:

«Главное — зрелище»: Экс-боец UFC Мокаев прокомментировал бой Нурмагомедова и Оливейры

Боец Штырков: у женских ММА нет будущего в России

Мокаев прокомментировал поражение Магомедова в бою с Пэйджем
#мир
#россия
#спорт
#бокс
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа сумма оклада Аймурзина по контракту с «Северсталью» в новом сезоне
Оклад Аймурзина в «Северстали» в новом сезоне составит 25 млн руб
12 февраля 2025, 12:15

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

Оклад в сумму 25 миллионов рублей получит нападающий Данил Аймурзин в новом сезоне с «Северсталью» по новому контракту. Об этом пишет портал Metaratings.ru.
Уточняется, что текущее соглашение действует до конца мая этого года, а новое продлится до конца сезона-2025/26.

Данил Аймурзин родился в башкирской Уфе и играл за «Салавата Юлаева». Также выступал в сборной российских юниоров.

В сезоне 2024/25 22-летний игрок провел 52 игры, а его коэффициент полезности составил « 6». Аймурзин — второй бомбардир команды «Северсталь». Футболист проводит второй сезон за клуб из Череповца.

Ранее сообщалось, что могут устроить игроки «Химок» за невыплаченную зарплату.

Читайте также:

Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил Фернандешу

Осипов оценил вероятность матча против сборной России в 2025 году

«Торпедо» интересен защитник ЦСКА Вадим Чурилов
#мир
#россия
#спорт
#футбол
#новости
#зарплаты
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, на что могут пойти игроки «Химок» за невыплату зарплат
Футболисты «Химок» могут бойкотировать матч на сборах на фоне невыплаты зарплат
12 февраля 2025, 11:55

Фото: istockphoto/Pixfly

В ответ на невыплату зарплат футболисты «Химок» могут бойкотировать матч на сборах. Как пишет портал Metaratings.ru, игроки не получили деньги за ноябрь и декабрь.
Акцию можно предотвратить, если инвестор команды Туфан Садыгов выплатит задолженность в ближайшие дни.

Известно, что он фигурирует в уголовном деле об особо крупном мошенничестве.

Накануне бывший тренер «Химкинских» вратарей Евгений Корнюхин отмечал, что результаты команды в Российской Премьер-Лиге связаны с задержкой зарплат.

Он подчеркивал, что игрокам тяжело настроиться на положительный исход игры, когда не закрыт финансовый вопрос.

«Они хотят получать зарплату вовремя, как и все остальные», — говорил Корнюхин.
Ранее сообщалось, какую зарплату предложили футболисту Жедсону Фернандешу в «Спартаке».

Читайте также:

Жигулёв перешёл в КАМАЗ из «Краснодара»

Потенциальный новичок «Спартака» Солари тренируется в Эмиратах по индивидуальной программе

Директор клуба «Аль-Наср» Дюранте: После тысячного гола Роналду мы устроим праздник
#мир
#россия
#спорт
#новости
#футбол
#зарплаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил Фернандешу
«Спартак» предложил Фернандешу зарплату в 2.7 млн евро в год
12 февраля 2025, 11:37

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Сумму примерно в 2,7 миллиона евро в год предложил «Спартак» хавбеку «Бешикташа» Жедсону Фернандешу. Об этом пишет портал Metaratings.ru.
Уточняется, что португальскому игроку также предлагаются солидные бонусы в случае достижения целей. Если Фернандеш перейдет к «красно-белым», у него появится возможность получить звание одного из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Накануне стало известно, что «Спартак» ищет замену Ивану Иличу, а Фернандеш является одной из кандидатур. Официальных переговоров по поводу возможного трансфера при этом не было, но был неформальный разговор.

Стоит добавить, что эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

Читайте также:

Корнюхин ответил, что влияет на результаты «Химок»

Жигулёв перешёл в КАМАЗ из «Краснодара»

Ковачевич оценил идею провести товарищеский матч между Россией и Сербией
#мир
#спорт
#футбол
#новости
#деньги
#зарплаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате