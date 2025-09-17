Достижения.рф

Подмосковные борцы завоевали пять медалей на всероссийском турнире в Казани

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на ХII Всероссийском турнире по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.



Соревнования проводились с 12 по 15 сентября в Казани. Их участниками стали 422 спортсмена из 46 российских регионов.

«Золотые медали турнира выиграли подмосковные борцы Салим Казмахов, выступавший в весовой категории до 63 килограммов, и Темур Кулдасов (в весовой категории до 72 килограммов)», — говорится в сообщении.
Серебро подмосковной сборной принёс Георгий Габеев, который выступал в весе до 130 килограммов. А на третью ступень пьедестала почёта поднялись Матвей Головенчиц (в/к до 55 кг) и Ренат Вафобеков (в/к до 82 кг).
Лев Каштанов

