Подмосковные борцы завоевали пять медалей на всероссийском турнире в Казани

17 сентября 2025, 12:52

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на ХII Всероссийском турнире по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Соревнования проводились с 12 по 15 сентября в Казани. Их участниками стали 422 спортсмена из 46 российских регионов.





«Золотые медали турнира выиграли подмосковные борцы Салим Казмахов, выступавший в весовой категории до 63 килограммов, и Темур Кулдасов (в весовой категории до 72 килограммов)», — говорится в сообщении.