В Подольске началось голосование за народного участкового
Муниципальный этап всероссийского конкурса «Народный участковый – 2025» стартовал в городском округе Подольск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участниками конкурса стали трое участковых: капитан полиции Дмитрий Кувайцев, майор полиции Алексей Яковлев и капитан полиции Сергей Борисов.
«Голосование — это прекрасная возможность выразить признательность тем, кто ежедневно стоит на страже спокойствия жителей. Участковые первыми приходят на помощь, разрешают непростые ситуации и делают всё, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Ваш голос для них – важная поддержка!» — заявил глава округа Подольск Григорий Артамонов.Голосование проводится в онлайн-режиме, оно продлится до 20 сентября.